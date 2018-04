Bretagne, France

Le dispositif Territoire Zéro Chômeur mis en lumière par Les passeurs d'images

Territoire Zéro Chômeur, c'est cette expérimentation menée dans le sud Ille-et-Vilaine à Pipriac et Saint-Ganton par l'association TEZEA. Il s'agit d'un projet pour remettre au travail des chômeurs de longue durée, à qui on propose des emplois dans des entreprises locales et des collectivités du secteur. Lancée en janvier 2017, l'expérimentation est une réussite. Ce projet est désormais à découvrir en vidéo. Un film réalisé par Les passeurs d'images où le maire de Pipriac témoigne mais aussi des bénéficiaires de l'expérimentation et un chef d'entreprise.

Rencontre avec @ArmoricanFarmer, un agritwittos breton

Voilà un nouvel agriculteur breton adepte des réseaux sociaux! Pascal Le Guern est éleveur laitier dans les Côtes d'Armor et ce mercredi il était l'invité de France Bleu Midi avec Denis Faroud et Frédérique Leteurnier. L'occasion pour lui de parler de sa pratique des réseaux sociaux. Il tweete depuis chez lui ou depuis sa salle de traite pour parler de son quotidien et informer, dit-il, les consommateurs . Son pseudo sur Twitter depuis un an c'est @ArmoricanFarmer. Pascal Le Guern est déjà suivi par 756 twittos.

La joie des supporters du Stade Rennais

Les Rouge et Noir ont fait match nul 1 partout mercredi soir au Roazhon Park face à Monaco lors de la 31ème journée de Ligue 1. Les Rennais auraient mérité de gagner, mais le nul contre le 2ème du classement, c'est déjà bien. Surtout le Stade Rennais se retrouve à la 5è place synonyme d'Europe! "On lâche rien" écrit le club sur sa page Facebook et son compte Twitter. Les supporters aussi sont contents.

Le classement partiel au terme de la 31ème journée de @Ligue1Conforama.

📊7ème match sans défaite !

👏Et merci à vous supporters des Rouge et Noir ! C’est aussi grâce à vous !

On ne lâche rien ! 💪🔴⚫ pic.twitter.com/P8CIPR6fDx — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 4, 2018

Un des meilleurs matchs de la saison sans aucun doute. Une détermination à toute épreuve, il n'a manqué selon moi qu'un brin de réussite pour réussir le coup parfait. Un bon point qui permet de récupérer la 5ème place et qui comptera à la fin. Vivement dimanche! #SRFC#SRFCASM — Mickaël_MM_SRFC 🔴⚫️ (@Mickael_MM_) April 4, 2018

Après ce match, ce serait cool qu'on arrête de douter du stade rennais et de leur capacité à jouer un bon football #SRFCASM — david (@YDLF) April 4, 2018

Prochain match pour Rennes dimanche à Nice, un concurrent direct pour la 5ème place.