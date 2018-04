Bretagne, France

Stéphane Piquet, le maire de La Bouëxière invite les internautes à une réunion de soutien pour une famille albanaise qui vit sur sa commune depuis un an et demi.

Sur la page Facebook de la mairie et sur la sienne, l'élu breton explique que ce couple et ses trois enfants sont menacés d'expulsion. Une procédure est en cours. Le plus grand des enfants est scolarisé en primaire, le deuxième est en crèche et le troisième est encore bébé. La réunion de soutien est prévu demain samedi à 10h. Stéphane Piquet écrit sur Facebook "Voilà bientôt 2 ans, l’État a installée une famille migrante sur notre commune. Nous les avons accueilli dignement, ils se sont intégrés dignement. Je souhaite qu'ils puissent poursuivre ce chemin de vie, dignement en France, à La Bouëxière." Selon lui la mobilisation citoyenne de demain peut faire changer les choses .

Un jeu autour de la Bretagne

Breizh Quiz c'est le nom d'une application créée par cinq étudiants d'Angers pour un projet de fin de cursus. Antoine, Mélodie, Fabien, Quentin et Baptiste en ont eu l'idée. Il faut dire qu'il y a deux bretons dans l'équipe. Ce Breizh Quiz comporte trois niveaux de 10 questions chacun, pour tester donc son niveau de "bretonnitude" comme nous l'explique Antoine l'un des créateurs :

L'application est disponible depuis quelques semaines sur le PlayStore, elle est gratuite. Et c'est déjà la quatrième version. Parce qu'un certains nombre de questions ont du être mises à jour, vous allez comprendre pourquoi :

Comme ça personne n'est froissé! Les créateurs de Breizh Quiz espèrent que leur application sera disponible rapidement sur l'AppStore. En attendant on peut jouer sur Androïd.

🎊 Breizh Quiz, l’#appli est désormais dispo sur le Play Store !



Grâce à vos remarques, des corrections ont été apportées 👍🏼



Merci à tous ! Continuez à nous faire vos retours sur @Breizh_Quiz et à laisser un petit avis sympathique 😉. #Bretagnehttps://t.co/PcH28S8Icepic.twitter.com/bOZNRkVQJQ — Breizh Quiz - Application (@Breizh_Quiz) April 3, 2018

Le derby Nantes/Rennes

C'est du foot et c'est le match que les supporters Rouge et Noir attendent pour se mesurer aux Canaris! Ce match de la 34ème journée de ligue 1 était initialement programmé le vendredi 20 avril à 18h50. la Ligue de foot professionnel a décalé l'horaire à 19h30. Il faut dire que les deux clubs de foot avaient fait part de leur mécontentement. Car 18h50 c'est pas pratique pour les supporters qui travaillent. De plus le FC Nantes avait prévu de fêter ses 75 ans ce soir là. Le coup d'envoi est donc décalé de 40 minutes. Mais ça ne suffit pas. Le FC Nantes s'est fendu d'un tweet un peu rageur:

Malgré l'effort des différentes instances, le @FCNantes est au regret de constater qu'aucune solution intelligente n'a été trouvée et est extrêmement déçu pour ses supporters ! 😡😡😡



👉 https://t.co/Su8gsYWV6Cpic.twitter.com/Yzqb0B4oTW — FC Nantes (@FCNantes) April 5, 2018

Les supporters de Rennes non plus ne sont pas contents :