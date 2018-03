Bretagne, France

Un recueil de condoléances ouvert sur internet pour Arnaud Beltrame

La France rend hommage ce mercredi au colonel Arnaud Beltrame avec une commémoration aux Invalides présidée par Emmanuel Macron. Ailleurs aussi on va se recueillir notamment à Rennes, Vannes, Saint-Brieuc ou encore Dinan. Pour les personnes qui ne peuvent pas aller se recueillir lors de ces commémorations, la gendarmerie nationale a ouvert un recueil de condoléances sur internet. Certains internautes ont déjà laissé des messages comme @Etienne "J'adresse mon soutient à toute la famille mais également une reconnaissance éternelle pour son acte héroïque. Le lieutenant colonel est dans nos prières", @André "Respect pour cet acte de courage. Il fait honneur à notre armée. Sincères condoléances à la famille et ses proches. Un exemple pour nous tous" ou @Léopold "Merci". Il y a déjà des dizaines et dizaines de messages. On peut aussi faire des dons en ligne.

#ArnaudBeltrame Notre camarade, tombé pour la patrie dans la nuit du 23 au 24 mars, aura voué sa vie aux autres et à la France qu'il aura servi durant 22 ans. Portait d'un homme engagé, à qui vous pouvez ici, une dernière fois, laisser quelques mots : https://t.co/Q6HoN2SV1Upic.twitter.com/RTkyGZYXfR — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) March 26, 2018

#ArnaudBeltrame Afin de répondre aux nombreuses sollicitations des personnes souhaitant apporter leur soutien, sachez que l’association « les étoiles bleues » est officiellement chargée de collecter les dons au nom de la famille de notre camarade #Don ⬇️ pic.twitter.com/tM4goSyTZY — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) March 27, 2018

La ville de Rennes se fâche sur Twitter

Sur son compte Twitter, la ville de Rennes dénonce les messages haineux suscités par la publication d'un article au sujet d'une concertation citoyenne mise en place spécifiquement pour les jeunes de 16 à 25 ans à Rennes. Pour photo d'illustration de cet article, la ville a utilisé une image de jeunes gens dansant dans une salle de la mairie en 2012. Des jeunes majoritairement de couleur noire. Une photo qui a donné lieu à plusieurs dizaines de réponses haineuses voire racistes d'où le message de Rennes Ville Métropole sur son compte Twitter.

Pour information, toutes les réponses haineuses à ce tweet (et leurs auteurs) ont été signalés à @TwitterFrance . Nous vous encourageons à en faire de même... https://t.co/FxDps9TgMU — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) March 27, 2018

Le réseau STAR offre aux usagers Le 1er Chapitre d'un livre

Un bon plan pour lire des livres! Il s'agit de l'opération Le 1er Chapitre lancée le STAR le réseau de transport de Rennes en partenariat avec la Bibliothèque des Champs Libres et celles de Rennes. Pour en profiter, on flashe un QR code dans le bus ou le métro ou on se rend directement sur le site star.premierchapitre.fr. On choisit alors un livre (polar, romain d'amour ou d'aventures) et le réseau STAR offre le premier chapitre de l'ouvrage à lire pendant votre trajet. A vous ensuite de lire la suite en allant l'emprunter dans une bibliothèque de Rennes ou en l'achetant en librairie.