Bretagne, France

Les parents de Maelan ont appris en novembre dernier que leur fils de 4 ans et demi avait une tumeur au cerveau. Il a été opéré en urgence à Rennes. Depuis il suit un traitement par chimiothérapie à Brest et Quimper. Sur internet, les parents du petit garçon écrivent : "Souhaitant pouvoir consacrer le plus de temps possible, à [...] avec notre fils pendant cette longue et difficile bataille, nous lançons, après une très longue hésitation, cet appel à la solidarité et générosité. Afin de pouvoir vivre le quotidien le plus sereinement possible a ses cotés 24h/24 et réaliser ses rêves d'enfants." Voilà pourquoi une cagnotte est lancée sur le site leetchi.com. Plus de 3300 euros ont déjà été récoltés. Un bel élan de solidarité pour aider Maelan et sa famille.

L'écho d'Ulysse

Jimmy et Morgane veulent participer à la protection des océans en se déplaçant en voilier. Ce couple de breton, installé à St-Jouan des Guérêts près de Saint-Malo, a crée le projet "L'écho d'Ulysse". C'est le nom de leur bateau, avec lequel ils s’apprêtent à faire le tour du monde pour sensibiliser les citoyens au devenir de notre planète . En constatant l'état de pollution des océans, et en rencontrant des associations écolos tout autour de la planète. Jimmy et Morgane largueront les amarres à l'été prochain. Ils sont à la recherche de partenaires pour financer le voyage. Le détail de leur projet est disponible sur leur page Facebook et leur site web.

Le musée de la Résistance Bretonne publie un appel à témoin!

Sur Facebook, l'organisme partage la photo d'une femme, en costume traditionnel, décorée de la croix de guerre 39 - 45. Le cliché a été pris lors de la visite de la visite du général de Gaulle à Saint-Marcel le 27 juillet 1947. L'équipe du musée n'arrive pas à identifier la bretonne sur la photo. Elle écrit : " Merci à tous de nous permettre de mettre un nom sur ce visage, pour ne pas oublier" . Allez y jeter un coup d’œil.