BUZZ | Une déclaration d'amour en 4x3m, Odile de Vannes, le Bagad de Lorient à New Tork

Ils font le Buzz, à Betton un message d'amour collé sur un panneau publicitaire, la marionnette Odile de Vannes qui fait un carton, et le crowdfunding du Bagad de Lorient pour parader à New York pour la Saint-Patrick.

Déclaration d'amour en 4x3m

"Chrystèle Je t'aime." c'est le message d'un amant passionné qui a quelques jours de la Saint Valentin s'est dit : "tiens, et si je collais mon message sur un panneau publicitaire 4 par 3 à Betton au nord de Rennes ?"

Le message est signé "ton homme", alors c'est un peu flou, et beaucoup se reconnaitront peut être. Justement sur notre page Facebook France Bleu Armorique. Pas moins de quatre Christelle ont commenté la publication.

Le succès d'Odile de Vannes

Odile c'est une marionnette de bigoudène en duo avec le ventriloque David Eldé,originaire de Concarneau. Tous les deux cartonnent sur Internet, notamment via leur page Facebook qui compte déjà plus de 15 000 fans ! Ils les remercient d'ailleurs dans une vidéo publiée il y a quelques jours.

Le crowdfunding du Bagad de Lorient à New-York pour la Saint-Patrick

La formation musicale bretonne part à New-York pour la Saint-Patrick, le 17 mars prochain ! Elle a été invitée par la Grosse Pomme pour défiler mais pour cela il faut de l'argent, d'où l'ouverture d'une cagnotte en ligne pour réunir 3000 euros d'ici là fin du mois de février, ça se passe sur le site helloasso.com. Le Bagad de Lorient y a écrit un petit texte pour inciter les internautes à donner on lit :

"Participer à une parade avec 2,5 millions de spectateurs et 250 000 participants, peut être une belle expérience. L'argent servira à payer le voyage bien entendu mais aussi l’hébergement et les frais sur place. On part à plus de 40 personnes et ce n'est pas un petit budget à prévoir!"

Pour l'instant 770 euros ont déjà été récoltés.