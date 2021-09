Auxiliaires de vie, agents d'entretien... François Ruffin veut mettre ces femmes invisibles dans la lumière

Elles sont agents d'entretien, assistantes scolaires pour enfants handicapés, auxiliaires de vie.... Chaque jour, elles prennent soin de nos aînés ou de nos enfants. Un travail tellement essentiel mais qui n'est pas reconnu dans notre société. Ni dans leur statut, ni surtout dans leur rémunération.

Ces "femmes invisibles", François Ruffin, député la France insoumise de la Somme a voulu les mettre à l'honneur, braquer enfin les projecteurs sur elles. Après "Merci patron", après " J'veux du soleil", voici " Debout les Femmes", le nouveau film documentaire qu'il a réalisé avec Gilles Perret. Un road-movie parlementaire consacré à sa mission d'information sur ces "métiers du soin et du lien" qu'il mène avec son confrère d'En Marche Bruno Bonnell.

Prévu au cinéma le 13 octobre, François Ruffin vient présenter ce film en avant-première ce jeudi soir à 20h aux Studios. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce matin pour nous en parler :

"Comme on le dirait en photographie, la crise du Covid est un révélateur. Car apparait dans la lumière ce qui était déjà en dessous, c'est à dire qui est le plus essentiel. Le président lui-même l'a rappelé quand il disait "il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal". Maintenant, ça n'a pas foncièrement changé. Pour les agents d'entretien par exemple, ils sont toujours aussi mal considérés et aussi mal rémunérés. Donc il y a encore beaucoup de chemin pour passer des paroles aux actes. Et c'est ce que je m'efforce de faire en les maintenant dans la lumière".

Pour un service public national de la dépendance

Dans son documentaire, François Ruffin prend l'exemple de la ville de Dieppe qui a créé un service municipal de l'aide-à-domicile. " Il faut organiser le travail en tournée tout au long de la journée. Qu'elles n'aient pas des petits bouts matin et soir. Car c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Elles se lèvent tôt le matin, elles vont ouvrir les volets, servir le petit-déjeuner, chez une série de personnes âgées dont elles s'occupent. Et vont refaire l'inverse à 20h. Avec des grands trous dans la journée, une énorme amplitude horaire pour souvent à la fin du mois le Smic ou moins que le Smic et sous le seuil de pauvreté.

Il faut que ça devienne un thème important de cette élection présidentielle à venir"