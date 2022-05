"C'est à nous d'être des missionnaires" : Un Haïtien ordonné prêtre à Périgueux

Les allées de la cathédrale sont bondées, beaucoup d'anonymes sont venus des quatre coins du département spécialement pour le voir. Ce dimanche 22 mai après-midi, Mérice Romual, 36 ans, était ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Front à Périgueux. La célébration était retransmise en direct, en vidéo pour que sa famille, restée en Haïti puisse assister à ce grand moment. Mérice est arrivé en Dordogne l'été dernier, il fait aujourd'hui partie de la communauté des prêtres du Périgord.

Prêtre missionnaire

"Quand on m'a dit que je viendrai ici, je ne connaissais pas alors je suis allé sur Google", dit-t-il en souriant. Mérice est un missionnaire, il fait partie d'une communauté de prêtres, la communauté de Saint-Jacques, qui envoie des prêtres un peu partout dans le monde pour "servir, être avec les gens", explique-t-il. C'est la première fois que Mérice voyageait aussi loin. Aujourd'hui plus de 7.000 kilomètres le séparent de son pays et de sa famille. "Etranger, on doit s'adapter. Au climat d'abord, et puis à la nourriture de France qui n'est pas la même qu'en Haïti. Mais comme je suis missionnaire, je dis toujours que j'ai un ventre missionnaire", dit-il en plaisantant. Il a quitté les plages, la bière haïtienne, pour découvrir le foie gras et la salade périgourdine, qu'il adore.

"6, 7, 8 prêtres venus d'ailleurs"

Sur le diocèse, et comme partout en France, les cérémonies comme celle-ci se font de plus en plus rares. Il y a eu trois ordinations en Périgord ces huit dernières années. Alors l'Eglise de France fait appel à des prêtres venus de l'étranger. Ils sont plusieurs, comme Mérice, a avoir été appelés en Dordogne. "Il y a une crise du ministère sacerdotal. Et nous avons la chance d'avoir des prêtres venus d'Haïti mais aussi du Sénégal et du Cameroun. Nous avons 6, 7, 8 prêtres venus d'ailleurs", indique monseigneur Philippe Mousset, évêque de Périgueux et de Sarlat. "A une époque c'est la France qui est venue en Haïti pour évangéliser. Aujourd'hui c'est à nous d'être des missionnaires", ajoute Mérice.

Surtout pour les fidèles, voir venir un prêtre étranger est une grande richesse. Dominique et Inès ont fait 50 kilomètres exprès pour le voir et assister à ce grand moment. "C'est magnifique de voir que la foi est là. Et on en a bien besoin", sourient-elles. Pour l'évêque, "c'est bien qu'on découvre cette universalité. On était un peu suffisants et auto-suffisants dans notre Eglise de France. Cette ouverture nous fait du bien" Mérice va désormais pouvoir célébrer les messes. Il pourrait rester ici plusieurs années.