"C'est à vous dégoûter du métier", en Mayenne, une assistante maternelle attend d'être payée depuis des mois

Premier contrat, premières galères. Chloé Garnier a commencé sa carrière d'assistante maternelle l'année dernière et c'est avec son premier employeur qu'elle rencontre ses premières difficultés. Un parent a arrêté de la payer du jour au lendemain mais comme il n'a pas rompu son contrat, Chloé Garnier ne peut pas toucher le chômage. Elle a fait appel à la justice mais les procédure sont longues et coûteuses.

"Les organismes nous rient au nez"

"On n'est pas assez écoutées. On essaye, on va voir nos députés et nos sénateurs qui nous reçoivent, ça c'est très bien. Mais le but est vraiment de faire un gros bruit et que les choses changent parce que c'est vrai que nous, on reste toute seule." Elle fait partie d'un groupe Facebook qui réunit près de mille personnes, des assistantes maternelles pour la plupart.

"Tous les jours, on voit des témoignages énormes de nos collègues, des témoignages impressionnants", ajoute Chloé Garnier. Le problème vient principalement des employeurs, qui comme dans le cas de Chloé Garnier, arrêtent de payer. Derrière, les assistantes maternelles n'ont aucune garantie de paiement. "On n'est même pas protégées. On pourrait porter plainte et au final, c'est classé sans suite. Tous les organismes, c'est limite s'ils nous rient au nez. Moi j'en ai parlé à la CAF de la Mayenne et clairement, ce n'est pas leur problème. On aurait les organismes avec nous qui nous défendraient et qui nous aideraient, ça irait mieux."

"On court après notre argent"

Chloé Garnier et ses collègues demandent un statut qui les protège plus et des garantie de salaires. Elles ont lancé une pétition en ligne pour dénoncer leurs situations. La situation ne va faire qu'empirer, prévient la Mayennaise. "J'adore mon métier. C'est vraiment une passion. Mais c'est compliqué. On court toujours avec nos papiers que les organismes demandent, et on court après notre argent. C'est épuisant physiquement et moralement. J'ai beaucoup de collègues qui arrêtent et après on parle d'une pénurie de nounous. Mais en fait, il faut que l'État se remette en question. Ça va être de pire en pire et beaucoup de personnes vont arrêter parce que ça dégoûte du métier clairement."