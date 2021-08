"C'est assez spectaculaire" : la démolition de la tour Sainte-Hélène va débuter à Châteauroux

À Châteauroux, la tour Sainte-Hélène s'apprête à vivre ses dernières semaines. Des premiers travaux d'écrêtage sont menés depuis quelques jours. Il faudra environ deux mois pour que le bâtiment ne soit plus qu'un amoncellement de gravats. Les travaux ne sont pas aussi détonants et rapides que le foudroyage de trois tours dans le quartier du Moulon, à Bourges. Et pour cause, la technique employée est moins catégorique. "Il n'y a pas d'implosion, il n'y a pas de grande chaîne avec une boule en acier qu'on jette dans les façades", sourit Pascal Zilliox, directeur du patrimoine chez le bailleur social Scalis. C'est une opération de "grignotage et de concassage de matériaux" qui devrait débuter la première semaine de septembre.

Pour ce faire, un énorme engin de chantier est placé au bas de la tour Sainte-Hélène. Muni d'un bras articulé mesurant entre 30 et 40 mètres de haut, il permet d'accéder tout en haut des 11 étages. "Au bout de ce bras, il y a une énorme pince ou un sécateur. En fait, on tronçonne et on coupe la structure du bâtiment comme avec un ciseau", précise Pascal Zilliox. Une fois les gravats évacués, un important espace va être libéré. Pour en faire quoi ? "Il y a du foncier qui va rester libre. On ne reconstruit pas autant de logements qu'on en démolit, loin de là", répond Pascal Zilliox. L'idée est de changer l'habitat du quartier Saint-Jean. "Sur certaines zones, on va reconstruire de la maison individuelle, peut-être des petits bâtiments collectifs. Mais on ne va pas reconstruire des tours de cinq, six ou sept étages", ajoute-t-il.

Il faut proposer une autre image

Une démolition de bâtiment, un moment chargé en émotion

Au total, 150 familles ont été relogées ces derniers mois. Certaines sont restées dans le quartier Saint-Jean mais d'autres vivent désormais dans des secteurs différents de la commune de Châteauroux. Toujours est-il que l'attachement à la tour Sainte-Hélène reste marqué. Des habitants s'arrêtent déjà pour observer les premiers travaux. "Il y a une charge affective assez forte. Quand la démolition débute, les premiers jours sont chargés d'émotion", confirme le directeur du patrimoine de Scalis.

Et pour cause, certaines familles ont vécu dans cette tour pendant des décennies. "C'est toute l'histoire de Saint-Jean qui est touchée. La plus grosse difficulté est l'histoire qu'emporte un bâtiment comme ça", conclut Pascal Zilliox.