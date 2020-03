"C'est fondamental pour les personnes âgées" : malgré le coronavirus, les marchés sont maintenus

Malgré l'épidémie de coronavirus, les marchés sont maintenus dans l'Indre et le Cher. Une décision dont se réjouit le président du syndicat des commerçants non sédentaires en Berry. Car les marchés sont un lieu d'échange et permettent de prendre des nouvelles de personnes parfois isolées.

Avec l'épidémie de coronavirus qui s'étend partout en France, les annulations d'événements et les fermetures de bâtiments publics se multiplient. Mais pas question d'interdire les marchés. C'est un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour de nombreux habitants. Et notamment pour les personnes âgées. "C'est fondamental. Dans certaines communes, le seul lieu où les gens se rencontrent et prennent des nouvelles, c'est le marché", estime Patrick Audoucet, président du syndicat des commerçants non sédentaires de l’Indre et du Cher.

Le marché, un lieu pour éviter l'isolement et pour prendre des nouvelles

Les personnes de plus de 70 ans sont invitées à rester chez elles le plus possible. Malgré tout, le marché est un lieu qui permet de lutter contre l'isolement. Les producteurs présents sur les marchés peuvent aussi sensibiliser aux gestes d'hygiène importants et s'assurer de la bonne santé des personnes vulnérables. "J'entends très régulièrement les commerçants prendre des nouvelles, demander si tout va bien. Dans le moment difficile que l'on vit avec cette épidémie, les commerçants seront à n'en pas douter encore plus attentifs", précise Patrick Audoucet.

Les personnes âgées qui viennent sur le marché sont fidèles à des commerçants. Il y a un vrai lien avec les clients

Des mesures de précaution sur les marchés pour éviter la propagation du coronavirus

Évidemment, en raison de l'épidémie de coronavirus, des mesures de précaution sont adoptées sur les marchés. "On invite les commerçants à avoir du savon, du gel hydroalcoolique, à mettre des gants quand ils touchent de l'alimentaire", explique Patrick Audoucet, président du syndicat des commerçants non sédentaires de l’Indre et du Cher. Il insiste sur la nécessité que les commerçants servent les clients. "On souhaite qu'il y ait beaucoup moins de manipulation de produits. Il ne faut pas que tout le monde touche les fruits et les légumes, pour éviter la propagation du coronavirus. Notre fédération nous a fait parvenir un petit encart qu'on va afficher avec toutes les mesures de prudence", précise-t-il.

Mais le marché a plusieurs avantages : ce n'est pas dans un lieu confiné. "Et puis si vous allez dans une grande surface, c'est vous qui allez chercher vos boîtes, vos légumes. Il y a énormément de manipulation, alors que sur le marché, ce sera moindre", conclut Patrick Audoucet.