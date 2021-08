"C'est beau, ici on entend pas les voitures" : des petits franciliens découvrent la campagne en Côte-d'Or

Ils s'appellent Amir, Malak, Ilan, Sarah, Arthur, Mohamed-Ali ou Hadam et viennent de passer une première nuit qui restera gravée dans leurs mémoires. Après 6 heures de car pour certains, ces petits franciliens ont dormi sous des tentes, entre la rivière et la forêt. Ils sont accueillis pendant 14 jours par le Lion's Club dans un grand pré au cœur du village d'Arcenant, entre Beaune et Nuits-Saint-Georges.

Pas facile pour ces 43 enfants de 6 à 12 ans de se retrouver loin de chez eux. On les sent intimidés, mais aussi très excités par cet environnement tout neuf et plein de verdure.

"C'est magnifique" souffle Mohamed-Ali qui avoue avoir eu un peu de mal à dormir avec la pluie qui tambourinait sur la tente. Pas de quoi entamer le sourire de ce garçon de 11 ans qui arrive d'Etampes "Oui, c'est la première fois que je passe des vacances à la campagne. Ca change de d'habitude." "Oh oui, ca fait du bien" glisse son nouveau copain Hadam, lui aussi d'Etampes. "J'espère qu'on pourra aller se baigner dans un lac pas loin, j'ai apporté mon maillot de bain. Vraiment j'ai hâte de connaitre ça" ajoute Mohamed-Ali.

La découverte de la vie en plein air © Radio France - Olivier Estran

"Ici on se sent libres, c'est pas comme être enfermés en appartement"

"La nature, ce sont de nouvelles choses" s'enthousiasme Amir avec les yeux qui brillent. "Il y'a la rivière et les arbres, on se sent libres, car chez nous on est souvent enfermés en appartement". "On est dans la forêt, il n y a pas de bruit de voitures" remarque un brin étonné Ilan. "Ici, on va faire du feu, du camping. C'est mieux que d'être accroché aux jeux vidéos" lance ce petit bonhomme. "On a dormi bercés par le bruit de la rivière, c'est cool" sourit Sarah qui n'a jamais connu ça dans sa grande ville de Gif-sur-Yvette.

Sarah, 11 ans, charmée par le bruit de la rivière © Radio France - Olivier Estran

Deux semaines pour être artistes de cirque

Les petits franciliens vont se faire de nouveaux copains. Ils partagent leur camp avec 29 autres enfants de la région Bourgogne-Franche-Comté. Tous les enfants sont pris en charge par des membres des Eclaireurs de France, des scouts laïcs. "On va leur apprendre les arts du cirque" explique Christian Fernandez, le directeur de ce camp rompu aux arts de la piste. "On va installer un chapiteau, et chacun va découvrir différentes techniques: jonglage, trapèze, équilibrisme.. chacun choisira ce qui lui plait , et a la fin du séjour, on présentera un vrai spectacle d'une heure et demie. Cette année, on va se débrouiller pour qu'il soit diffusé en direct sur Facebook pour être suivi par les familles."

"Ah oui, le cirque ça me fait rêver" assure Mohamed-Ali avec les yeux qui pétillent. "J'ai dit oui à ce camp pour cela, j'aime bien, surtout les clowns, ca me fait toujours rire !" Amir regarde les tentes du camp, la grande tonnelle pour le diner, la toile du chapiteau encore pliée par terre et déclare avec un grand sourire : "Vraiment, c'est la plus belle colo de ma vie !"