C'est bon à savoir : saviez-vous que Poitiers abrite le régiment le plus décoré de France ?

Alors que le général Patrik Steiger, commandant en chef de la 9ème BIMA, va quitter ses fonctions, nous lui avons demandé de nous en dire plus sur le RICM, le régiment le plus décoré du pays.

On dit souvent que le RICM de Poitiers, le régiment d’infanterie chars marine basé quartier Ladmirault à Poitiers-Ouest, est le plus décoré de France.

Général Steiger, pouvez-vous rappeler l’histoire prestigieuse de nos Marsouins ?

PS / Le RICM est né en 1915, il s’appelait à l’époque le régiment d’infanterie coloniale du Maroc. Il s’est illustré à de nombreuses reprises pendant la 1ère guerre mondiale. Il a été engagé directement. Notamment lors de la prise du fort de Douaumont près de Verdun.

Entrée de la salle d'honneur du RICM. - Adeline Delarue (Armée de terre)

Un régiment qui compte 10 citations à l’ordre de l’armée sur les plus glorieux champs de bataille*, bataille de la Marne, de la Somme, chemin des Dames, offensive de l’Argonne…

PS / Exactement et il y a les citations qui sont sur le drapeau et les fourragères. C'est ce qui est porté sur l'épaule gauche des soldats, ce sont les distinctions collectives que portent chacun des Marsouins du RICM et qui sont les témoins de la valeur du régiment. Régiment qui est passé du combat embarqué à pied au combat à partir de véhicules et en l'occurrence de chars blindés. Il a été engagé pendant la seconde guerre mondiale et a été le premier à franchir le Rhin. C'est une histoire magnifique qui est illustrée dans la salle d'honneur du RICM que je recommande à tout Poitevin d'aller visiter, elle est parfois ouverte lors des journées du patrimoine. Une salle d'honneur qui est un résumé de cette histoire glorieuse, de la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes du RICM ont à cœur d'être digne de cette histoire.

La crypte du RICM (chaque point lumineux représente un marsouin mort au combat). - Adeline Delarue (Armée de terre).

On rappelle la devise du RICM, « Recedit immortalis certamine magno ». Ce qui signifie en français : « Il revint immortel de la grande bataille ». Une devise latine dont la première lettre de chaque mot reprend l’acronyme du régiment…

PS / C'est exactement ça. Cette devise est très belle parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Et le régiment n'a eu de cette de cultiver cet état d'esprit. C'est aussi un héritage par rapport auquel il faut se montrer digne qui permet aussi à tout jeune qui rejoint les rangs du RICM de se sentir embarqué dans cette belle histoire dans laquelle il a toute sa part. Histoire qui continue de s'écrire puisque le régiment a obtenu sa 19ème citation à l'ordre de l'armée en 2012 pour ses actions en Côte d'Ivoire.

*Pour rappel, lors de la seule première guerre mondiale, le régiment a perdu environ 15.000 marsouins dont 232 officiers.