"C'est calme" : moins de truffes en Dordogne pour le début de saison à cause de la sécheresse

Les trufficulteurs ont de la place sur les tables installées dans la halle du marché de Saint-Alvère, ils sont moitié moins que l'an dernier pour ce tout premier marché : 20 au lieu de 40 et avec moins de truffes exposées dans les paniers et les assiettes.

Deux tiers de truffes en moins par rapport à l'an dernier

Pour ce tout premier marché aux truffes qui lance la saison en Dordogne, 18 kilos de truffes ont été apportées "dont un tiers de déchets" précise la commissaire principale, Marie-France Ghouti. Environ six kilos sont vendues en première catégorie, huit en deuxième.

L'an dernier, 47 kilos avaient été apportés pour le premier jour de marché mais 2021 avait été une saison exceptionnelle avec près de 800 kilos rien que sur le marché de Saint-Alvère. Les trufficulteurs ont tous remarqué l'effet de la chaleur et de la sécheresse, "ça ne sera pas brillant" assure Georges de Campagne "ce ne sera pas une grande saison, pour moi personnellement il y en aura moins". Il n'a pas gelé explique la commissaire principale "c'est ce qui fait mûrir la truffe".

Les truffes ont souffert du manque d'eau

Beaucoup de trufficulteurs découvrent des truffes soient boisées à cause de la sécheresse prolongée, c'est-à-dire qu'elles sont dures et immangeables ou bien elles sont pourries "3 sur 5 en ce moment sont pourries" se désole Georges qui met en cause la pluie de ces derniers jours, pour d'autres c'est la sécheresse. Pour Serge, cela a aussi joué sur la qualité de ces truffes qui ont "beaucoup de déchets" qui sont donc classées dans la deuxième catégorie.

Environ 800 euros le kilos

Il y a moins de truffes mais toujours autant de demande. Juste avant l'ouverture du marché, Marie-France Ghouti donne le prix au kilo du dernier marché de référence en France. Il s'agit de celui de Carpentras du 25 novembre dernier où les six kilos de truffes se sont vendues pour 800 euros le kilos.

Dès que la cloche a sonné, les acheteurs se sont rués sur les stands et tout est parti en 30 minutes à peine. Christophe est trufficulteur et coursier dans la truffe "tout ce qui sera acheté sera vendu" affirme ce Girondin car il y a moins de truffes cette année mais toujours autant de demande. Un marché qui débute à 800 euros le kilo, "je n'ai pas 50 ans mais je n'ai jamais vu ça". Le Girondin s'attend à voir les prix s'envoler surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.