Cet apprenti boulanger a réalisé la meilleure brioche des rois de Dordogne

Il s'appelle Charly Brassier, a 21 ans et passe un Brevet de Maîtrise en Boulangerie. Lors de cette première édition du concours, 27 brioches des rois se sont présentées au concours.

"Des zestes de citron, d'orange et une pulpe de fruits" voilà le secret de ce jeune boulanger pour réaliser sa brioche. Il espère ouvrir son propre établissement dans les prochaines années, mais en cette journée d'épiphanie, c'est pour le Moulin des Délices au Bugue qu'il a remporté ce titre, accompagné de son patron Jean-Philippe Leduc. C'est lui qui le forme et qui la accompagné dans la préparation de cette délicieuse brioches de rois, qui demande plusieurs jours de préparation.

Le jury a noté les brioches sur différents aspects © Radio France - Thibault Delmarle

Face à lui, 26 autres candidats qui ont présenté des brioches toutes plus appétissantes les unes que les autres. C'est un jury de huit personne qui a départagé les créations. La moitié d'entre eux étaient des professionnels du secteur. Les autres, des consommateurs.

Les trois premiers de la compétition ont remporté différents outils de travail. © Radio France - Thibault Delmarle

Les brioches devaient êtres le plus simple possible, sans fruits secs par exemple. Seuls les arômes naturels et le sucre de décoration étaient acceptés.