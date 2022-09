"C'est choquant, ce sont des bébés" : une publicité pour de l'alcool interroge devant un collège de Bergerac

Soyane et sa bande copains ont bien remarqué la publicité. Elle était installée sur le panneau juste devant les grilles du collège Eugène Leroy, à Bergerac. "Il y avait de la bière et du Ricard dessus", commente l'élève de 3ème. L'affiche a désormais disparu, elle a été remplacée par une autre publicité parce qu'il y a un roulement. Mais le sujet a provoqué la colère des élus écologistes d'opposition à la mairie de Bergerac. Ils dénoncent une publicité "en totale contradiction avec les messages de prévention."

Il y a des gens qui peuvent voir ça et se dire que ça a l'air bon et ils vont aller en acheter

Devant le collège, à l'heure de la sortie des cours, la plupart des élèves et des parents n'ont même pas remarqué la publicité. Mais le sujet pose question. "On est encore des enfants, on n'a pas encore 18 ans donc c'est ouf d'avoir ça devant le collège", confie Kilian, en 4ème. Ca pourrait aussi inciter certains élèves. "Il y a des gens qui peuvent voir ça et se dire que ça a l'air bon et ils vont aller en acheter", commente Malak. "C'est entrainant, déjà qu'il y en a qui fument au collège", dénonce sa copine.

Garé juste en face, Jérôme attend son fils :"C'est choquant, parce que ce sont des bébés, les premiers sont en 6e, il faut faire très attention". Aucun parent et aucun professeur ne se sont plaints auprès de la mairie. Et de toute façon, le maire répond qu'il n'a aucun pouvoir de décision là dessus :"la loi interdit certaine publicité et autorise d'autres, le maire n'a pas la capacité juridique d'interdire telle ou telle publicité, c'est une réglementation nationale", précise Jonathan Prioleaud.

Un nouveau règlement local de publicité intercommunal en cours de discussion

Le maire de Bergerac explique aussi qu'un nouveau règlement local de publicité intercommunal est en cours d'élaboration. Les conseillers municipaux d'opposition écologistes veulent y inscrire la suppression des panneaux publicitaires à moins de 300 mètres de l'entrée des établissements scolaires.