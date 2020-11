PHOTOS - "C'est comme ça depuis 20 ans" : à Bordeaux, des habitants dénoncent l'insalubrité de leur immeuble

"J'habite ici depuis 20 ans et ça a toujours été comme ça." Said Jaddi, habitant du quartier des Aubiers à Bordeaux, est las. Locataire d'un appartement au 47 rue Charles Tournemire, il pointe du doigt le manque d'entretien de son immeuble. Dans le hall d'entrée, Said Jaddi explique que "des plaques de placoplatre se sont détachées il y a un an. Dès qu'il peut, les gens qui viennent chercher leur courrier ont de l'eau sur la tête."

Dans l'entrée de l'immeuble du 47 rue Charles Tournemire, quartier des Aubiers à Bordeaux, une plaque de placoplatre s'est détachée. Le plafond est dans cet état depuis un an, selon le locataire Said Jaddi © Radio France - Margot Turgy

Parmi les autres soucis qu'affirment rencontrer les habitants de cet immeuble de 17 étages, il y a les pannes régulières d'ascenseurs. Les 180 locataires doivent s'en partager trois et l'un d'eux ne fonctionne plus depuis trois mois. À l'initiative de Said Jaddi, 119 d'entre eux ont donc signé une pétition pour réclamer sa réparation au bailleur Domofrance.

Ces pannes régulières d'ascenseurs inquiètent, "surtout avec la crise sanitaire", explique Ali, locataire au 9ème étage. "On s'entasse dans une cage, ce n'est pas possible. Si je trouve un moyen de partir, je pars", affirme-t-il. Pour certains, la situation est encore plus difficile. "Je suis greffé des poumons", explique Maprouik. "Je ne peux pas monter à pied jusqu'au 9ème étage."

Humidité et moisissure dans les parties communes

Dans les étages, "l'humidité" et "la moisissure" envahissent les parties communes, explique Said Jaddi. "Le carrelage part en morceau, on voit même de la ferraille sur un des murs. Le problème, c'est que quand des entreprises viennent refaire la peinture, ça ne tient pas à cause de l'humidité", explique le locataire, qui assure "qu'on demande à Domofrance de tout refaire depuis des années."

La peinture dégradée des parties communes, au 17e étage de l'immeuble © Radio France - Margot Turgy

Des traces de moisissures dans les parties communes, au 17e étage de l'immeuble © Radio France - Margot Turgy

De son côté, le bailleur Domofrance explique que l'ascenseur en panne doit être réparé ce 20 novembre. Quant à l'insalubrité du bâtiment, "nous avons un programme de réhabilitation de l'immeuble" dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Aubiers, explique David Bisbal, directeur exécutif client et service de Domofrance. "Ce projet de réhabilitation contient notamment un aspect thermique, pour lutter contre l'humidité." Les travaux sont prévus en 2022.

"D'ici là, il faut que l'on ressert les liens avec les locataires", admet David Bisbal. "On va donc s'engager à organiser des rencontres régulières avec eux, pour leur expliquer ce que l'on fait."

De la ferraille apparente sur l'un des murs des parties communes de l'immeuble © Radio France - Margot Turgy