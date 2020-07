"C'est comme nager en mer" : le protocole sanitaire laisse de l'espace aux nageurs du Centre aquatique du Lac

Les piscines d'Indre-et-Loire allègent leurs protocoles sanitaires, un mois après leur réouverture. Au Centre aquatique du Lac, à Tours, davantage de baigneurs, le temps dans l'eau n'est plus limité. Pour autant, malgré la chaleur, le public revient peu à peu. Pour le plus grand bonheur des nageurs.

Un protocole sanitaire allégé dans les piscines d'Indre-et-Loire ! Les piscines ont pu rouvrir à partir du 22 juin, avec des consignes très strictes.

Mais progressivement, celles-ci s'allègent un peu. Au Centre aquatique du Lac, à Tours, la jauge est désormais fixée à 1.500 baigneurs présents sur le site en même temps contre un peu moins de 700 personnes en début de semaine.

La jauge plus que doublée

La chaleur pourrait inciter les Tourangeaux à venir se baigner en nombre. Mais les bassins restent relativement vides. Une poignée de nageurs enchaîne leurs longueurs sans être bousculés. Le rêve pour Alexis : "D'habitude, il y a plus de monde, on doit se laisser de la place les uns aux autres, aller à un rythme similaire... Mais là on est un peu seuls, on peut se laisser aller, on retrouve tout le plaisir d'une nage en mer !"

Peu de monde dans les bassins, pourtant la jauge a été plus que doublée. Près de 1.500 baigneurs peuvent être accueillis en même temps contre moins de 700 jusqu'en début de semaine.

Masque obligatoire dans les vestiaires, casiers et bassins désinfectés

Le masque est obligatoire dans les vestiaires ; les casiers et bassins sont désinfectés plusieurs fois par jour. Cela rassure Catherine, qui revient pour la première fois : "Je suis agréablement surprise, ce n'est pas du tout pénible : il faut juste jouer le jeu !"

Car à part ces quelques mesures sanitaires désormais classiques, les nageurs sont beaucoup plus libres explique Antoine Lefebvre, responsable accueil et commercial du centre Aquatique du Lac : "Les nageurs n'ont plus besoin de bracelet : avant, on faisait sortir les nageurs après 1h30 dans l'eau. Maintenant, et surtout sur les créneaux de l'après-midi, ils peuvent rester jusqu'à la fermeture sans souci."

A noter cependant qu'au Center aquatique du Lac, la réservation des créneaux sur internet reste obligatoire au moins jusqu'à fin août. L'équipe mise par ailleurs sur un retour de toutes ses activités en septembre.

Protocole également allégé à la piscine d'Amboise

A la piscine d'Amboise, le protocole est également allégé. 160 baigneurs peuvent être accueillis en même temps, contre 80 jusqu'en début de semaine. Par ailleurs, la mairie indique que le toboggan, les pelouses et l'espace restauration sont rouverts.i