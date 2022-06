"C'est comme une famille" : dans le Loiret, une journée pour que les ukrainiens déplacés puissent se retrouver

Autour de la table, des plats et des petites étiquettes. D'un côté, le nom français, de l'autre le nom ukrainien, même si parfois, ce n'est pas toujours évident de traduire : "la quiche, ça n'existe pas en Ukraine" explique Katrina. Elle inscrit tout de même le nom d'un plat qui lui ressemble : "on met aussi des ingrédients sur de la pâte, mais c'est par exemple de la viande, ou du choux, que l'on cuisine d'abord". Cette trentenaire a quitté l'Ukraine il y a cinq ans pour faire sa vie en France. Depuis le mois de mars, ses parents ont fui la guerre et vivent chez elle.

Chaque famille ou participant était invité à amener un plat, une entrée ou un dessert © Radio France - Perrine ROGUET

Dans les familles accueillantes et à cause de la barrière de la langue, ce n'est pas toujours facile de discuter, et même pour ceux qui apprennent ou parlent déjà bien français, retrouver des compatriotes fait du bien : "C'est comme une famille, la nôtre nous manque beaucoup" affirme Lumilia.

Partir et laisser toute sa famille derrière soi

Elle est partie seule avec son fils de Kiev dès le début de la guerre, " l'important c'est que mon fils soit en sécurité, ici il va à l'école à Orléans, et moi, j'ai retrouvé du travail" explique-t-elle. En partant, elle a laissé derrière elle son mari, mais aussi tous ses proches : "Heureusement qu'il y a internet pour se voir tous les jours, mais ça ne remplace pas le contact, les odeurs, c'est très difficile".

Un esprit de famille nait entre les Ukrainiens accueillis dans le Loiret, et Laurent l'a remarqué : "Ola et Zina [ qu'il accueille avec Marie, sa femme] nous ont présenté tout à l'heure des femmes que l'on ne connaissait pas". Ce réseau permet à chacune de trouver de l'aide, notamment pour les papiers administratifs, face auxquels les accueillis et accueillants se retrouvent parfois seuls et démunis.

Espoirs de paix

Dans le jardin de la salle des fêtes de Tournoisis, la parenthèse a permis à une centaine de personnes de ressentir un peu de légèreté. Laurent, espère lui ne pas revenir pour une seconde édition l'année prochaine : "ça voudra dire que la paix sera revenue". Avec Marie, sa femme, ils ont même un projet : "partir en vacances en Ukraine l'été prochain !" Un optimisme couplé à une volonté : celle de pouvoir enfin conjuguer guerre et passé.