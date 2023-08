« C’est complètement mérité »: le normand Tony Parker fait son entrée au Hall of fame, le panthéon du basket

Tony Parker est le premier Français à faire son entrée au "Hall of Fame".

"TP" entre au panthéon du basket mondial. Le fécampois Tony Parker fait son entrée ce samedi matin au Hall of fame, le panthéon du basket mondial. L’ancien meneur de l’équipe de France, plusieurs fois champions de NBA avec les Spurs de San Antonio, est le premier français à y entrer.

Christophe Dilmi a rencontré pour la première fois Tony Parker à Fécamp alors qu’il a seulement 8 ans. Christophe Dilmi était à l'époque éducateur sportif et il se souvient d'un jeune à l'époque extrêmement déterminé. « Ce qui est incroyable avec ce garçon c’est qu’on pouvait penser au début qu’il n’avait physiquement pas tous les atouts, se souvient aujourd’hui Christophe Dilmi. Ce n’était pas une armoire à glace, il n’avait pas forcément le profil du joueur NBA mais avec sa détermination et son état d’esprit, il a réussi compenser. »

« Il a tout eu »

Face à la réussite de Tony Parker, Christophe Dilmi ne se dit aujourd’hui pas étonné, mais reste néanmoins très impressionné par le parcours du Fécampois. « Il a tout eu, raconte Christophe Dilmi. Il a réussi à remporter un titre européen avec l’équipe de France, il a été champion de NBA, il a été all star, donc voilà, chapeau.»

« C’est complètement mérité, par rapport à tout ce qu’il a pu faire avec l’équipe de France et les Spurs de San Antonio, confirme Bruno Suarès qui a été l’entraîneur de Tony Parker au Pôle espoir de Mont-Saint-Aignan quand il avait 14 ans. Il a quand même inventé un geste, « le tir drop », qui est quand même un geste qui a ensuite été repris par des milliers de jeunes dans le monde. C’est quand même énorme ce qu’il a fait donc c’est un juste retour. »

Une consécration dans le berceau du basket

Aujourd'hui, Bruno Suarès est l'entraineur de Gravenchon et il se rend bien compte de ce qu'une entrée au Hall of Fame représente dans le monde du basket: « C’est assez extraordinaire surtout que ça va se passer à Springfield, c’est la ville où le basket a été inventé donc c’est quand même quelque chose de fort que ça se fasse là bas. C’est difficile de comparer avec les autres sports, on a d’autres très bons athlètes en France mais c’est vrai que dans le basket c’est extraordinaire d’avoir ce titre. »

