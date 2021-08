Contrôle du pass sanitaire : "C'est pesant" pour la police municipale estime Jean-Michel Weiss

"Ce n'est pas à nous de prendre les devants." Jean-Michel Weiss, policier municipal à la Grande Motte et secrétaire d'un des principaux syndicats, ne compte pas faire de zèle sur le contrôle des mesures sanitaires. "On le fera avec parcimonie", poursuit-il, car la liste des missions relevant de la police municipale ne cesse de s'allonger.

Depuis le retour du port du masque en extérieur dans l'Hérault, lui et ses collègues perçoivent déjà la difficulté de faire respecter de nouvelles restrictions sanitaires. "C'est pesant car les gens sont tendus, donc ce ne sont pas des missions agréables", affirme le membre du bureau de la fédération des policiers municipaux.

Manque de moyens

Dans les faits, Jean-Michel Weiss constate que la police municipale se consacre au volet sanitaire lors des temps morts uniquement. Autrement dit, à la marge :

"Quand on a le temps, on va s'occuper de faire respecter le port du masque, mais on le laisse de côté dès qu'une affaire de délinquance nous sollicite." - Jean-Michel Weiss

En l'espace d'un an, il affirme que la police municipale de la Grande Motte n'a dressé que 300 contraventions pour non port du masque principalement. En revanche, plus de 30.000 rappels à l'ordre ont été formulés. Des chiffres qui illustrent la philosophie adoptée par la police municipale : faire de la pédagogie et verbaliser avec "parcimonie".

Car pour faire respecter l'ordre public, la police municipale de la Grande Motte dispose de 70 agents (soit environ 25 en poste chaque jour) pour une population qui monte à 100.000 habitants l'été. "Et il n'y aura pas de renfort de personnel pour faire appliquer le pass sanitaire."

De manière générale, Jean-Michel Weiss pointe qu'il est "de notre devoir de faire respecter la loi" et s'insurge de voir des maires demandent à leur police municipale de ne pas s'occuper du pass sanitaire. C'est notamment le cas à Béziers et Vias :

"Les élus qui donnent ce genre de consignes commettent une infraction parce que je rappelle que le policier municipal est là pour constater l'infraction quand elle se produit." - Jean-Michel Weiss

A l'échelle nationale, l'Héraultais affirme enfin que la police municipale ne pourra pas être "la tête de gondole" des mesures Covid-19 :

"Je ne connais pas de police municipale qui ont dédié du personnel à la gestion des mesures sanitaires" - Jean-Michel Weiss

