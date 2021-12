"C'est compliqué de se retenir" face aux agressions : les élus mayennais formés par un négociateur du RAID

La gendarmerie de la Mayenne propose aux élus locaux du département des sessions d'information et de formation à la gestion des incivilités et des agressions. Dernièrement l'une d'entre elle s'est tenue à Ernée, en présence d'un négociateur de la gendarmerie entraîné par le RAID.

Ils sont "à portée d'engueulade", voire de gifles : les élus locaux de la Mayenne sont invités à participer des formations de gestion des incivilités par la gendarmerie du département. En présence d'un gendarme négociateur formé par le RAID, les élus apprennent les techniques de communication non violentes pour désamorcer les conflits, et les mettent en pratique. Dernièrement ce sont des maires et adjoints de la communauté de communes d'Ernée qui se sont essayés à l'exercice.

à lire aussi Gendarmes et négociateurs du RAID forment les élus mayennais à la gestion des incivilités et agressions

Une formation théorique et pratique à la négociation non violente

Les élus participants à cette dernière session sont venus des communes de Larchamp, Andouillé, La Pellerine, La Croixille, Montenay, La Baconnière, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine et Ernée. Il y a d'abord toute une partie théorique sur les bases de la communication non violente, l'écoute active et l'importance de la communication non verbale : "n'hésitez pas à faire répéter. Il vaut mieux mieux faire répéter la personne plutôt que de ne pas comprendre la raison pour laquelle elle est venue", conseille François, le négociateur en gendarmerie chargé de la formation.

Puis les élus sont rapidement mis en situation à travers des jeux de rôle où ils doivent gérer leur stress face à des groupes agressifs. Par exemple, un trois élus jouent les parents en colère suite à la fermeture surprise de la cantine. Chaque mise en situation est suivie d'un débrief pour décrypter la manière dont a réagi le maire incriminé. "C'est compliqué de se retenir, de rester calme, et même de baisser la voix" dans ces situations, témoigne notamment l'un d'entre eux.

Conflits entre voisins, à propos d'animaux, de droits de passage, ou de poubelles : les raisons de l'incivilité ou de l'agressivité en direction des élus locaux sont sans commune mesure avec les cas que doit gérer le négociateur de la gendarmerie : "on a l'habitude d'intervenir sur des forcenés, des retranchés, des suicidaires, allant même jusqu'au terrorisme. Par rapport aux conflits dans une commune, c'est quelque chose qui n'est pas du tout du même niveau. Certaines techniques restent malgré tout les mêmes. On est tous des négociateurs." Plusieurs formations de ce type se sont déjà déroulées cette année à Mayenne, Evron, Château-Gontier et dans le bocage mayennais.

Les agressions contre les élus locaux ont bondi en 2020

Dans la salle, à Ernée, tous les élus présents ont déjà fait face à au moins une confrontation violente ou menaçante. Des couples injurieux, des prises de bec entre agriculteurs et néo-ruraux, fréquentes : les témoignages sont nombreux. Et les élus échangent leurs "trucs et astuces", comme le maire de La Pellerine, Fernand Coget : "Le fait d'avoir le masque permet de cacher le stress".

Selon le ministère de l'Intérieur, 1 276 actes d'incivilités se sont produits en 2020. Les atteintes physiques sont en hausse de 23 %, par rapport à l'année précédente ce qui représente 505 maires et 60 parlementaires agressés au cours de l'année 2020. La gendarmerie nationale veut maintenant populariser une application, "Gend'Élus", développée en lien avec l’Association des maires de France, afin d'améliorer le contact avec les élus.