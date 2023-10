C'est dans les Pays de la Loire que le taux de pauvreté est le plus faible de France

En matière de pauvreté, "les Pays de la Loire sont moins touchés que d’autres régions", peut-on lire dans la dernière étude de l'INSEE, dévoilée ce mardi 3 octobre 2023. Dans la région, le taux de pauvreté est de 10,5%, contre 14,4% dans le reste du pays. "Ce faible taux s’explique par des conditions socio-économiques avantageuses et notamment un niveau de chômage moindre, une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail et un emploi féminin plus fréquent", précise l'étude.

C'est en Vendée qu'on est le mieux loti, avec un taux de pauvreté de 8,9%, viennent ensuite la Loire-Atlantique (10%), la Mayenne (11%), le Maine-et-Loire (11,1%) et la Sarthe arrive en dernière position régionale avec 12,9%.

"Il n’en reste pas moins que près de 400.000 personnes sont en situation de pauvreté monétaire dans la région, dont 120.000 enfants", rappelle tout de même l'institut de statistique. Les familles monoparentales sont plus exposées, avec un taux de pauvreté de 26,9 %, ainsi que les moins de 30 ans (17,5 %). Selon les seuils définis par l'INSEE, la pauvreté monétaire en 2020, c'est vivre chaque mois avec moins de 1.120 euros pour une personne seule, et moins de 2.350 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.

Dans les Pays de la Loire en décembre 2019, 760.000 foyers allocataires percevaient au moins une prestation des Caisses d’Allocations Familiales (CAF), soit 1,9 million d'habitants, la moitié de la population régionale. En cas de séparation ou de divorce, la perte financière est "fréquemment subie de manière inégalitaire" en Bretagne et dans les Pays de la Loire. "Suite à une rupture, les femmes sont plus souvent en situation de pauvreté (25 %) que les hommes (15 %). La majorité d’entre elles ne l’était pas avant la séparation."

Une pauvreté plus marquée dans les communes urbaines denses et les métropoles

La pauvreté est plus marquée dans les villes, mais reste toujours en deçà de la moyenne nationale. Dans les communes urbaines denses des Pays de la Loire, 16 % des habitants sont touchés pas la pauvreté, contre 18,1 % à l'échelle nationale. C'est "notamment liée à la polarisation du parc social sur ces territoires, permettant aux personnes modestes de se loger à moindre coût".

C'est le cas aussi pour les métropoles. Seule l’intercommunalité Le Mans Métropole (17,3 %) dépasse sensiblement la moyenne nationale. Nantes Métropole fait figure d’exception avec un taux de pauvreté plus faible (11,9 %), tandis que

plusieurs intercommunalités ont des taux proches de la moyenne nationale (CC du Mont des Avaloirs, CC Loir-LucéBercé, CC du Bocage Mayennais).