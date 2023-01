"C'est de l'escroquerie" : un Rémois victime de prélèvements multiples et injustifiés d'une assurance mobile

Un smartphone, ça coûte cher. L'assurer est devenu une évidence pour beaucoup. Lorsque Lucas achète le dernier iPhone à la Fnac, on lui propose de contracter une assurance auprès de la société Indexia, ce qu'il accepte. Rien à signaler, à peu de choses près, jusqu'en juillet 2022.

ⓘ Publicité

Ce jour-là, un conseiller de la société le contacte pour lui proposer des offres supplémentaires. En contrepartie : des réductions et autres cadeaux. Lucas accepte, mais aucun des engagements n'est tenu. Pire, les prélèvements injustifiés d'une cinquantaine d'euros se multiplient.

L'étudiant apprenti, très organisé, remarque très rapidement l'anomalie. "Je suis étudiant, je vérifie assez souvent mon compte bancaire. 50 €, c'est quand même un plein de courses pour moi". L'erreur est humaine, se dit Lucas, qui arrive sans difficulté à joindre la société qui fait valoir "une erreur informatique" et promet de régler la situation sous 48 heures.

Lucas a demandé à sa banque de rejeter systématiquement les prélèvements de la société d'assurance face aux abus multiples. © Radio France - Philippe Peyre

Pas l'ombre d'un remboursement

Les jours, les semaines, les mois passent, et toujours pas le moindre centime. Lucas finit par demander une résiliation totale, les prélèvements cessent, mais surtout parce qu'il a demandé à sa banque de les rejeter systématiquement.

L'étudiant estime son préjudice à un peu plus de 700 euros, entre les prélèvements injustifiés et les engagements commerciaux non tenus. "C'est presque un mois de salaire. Pour moi, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, que c'est de l'escroquerie, clairement."

Une société déjà condamnée

L'étudiant est d'autant plus sidéré que c'est à la Fnac qu'on lui a soumis cette assurance. "J'avais énormément confiance parce que c'est une très grande société. On se sent bête alors qu'on ne devrait pas. On pense que jamais ça ne nous arrivera jusqu'au moment où vous tombez sur le groupe Facebook et vous voyez qu'il y a 3 000 membres déjà arnaqués. Ça fait peur. Est-ce que ça va s'arrêter ?", interroge-t-il.

La société Indexia, ex-SFAM, a pourtant déjà été condamnée à une amende de 10 millions d'euros en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses . Un autre procès doit avoir lieu cette année pour des pratiques similaires survenues entre 2014 et 2020. "Pour les personnes comme moi qui ont été victimes en 2022, nous n'avons pas vraiment de recours". Contactée, la société Indexia ne nous a pas encore répondus.