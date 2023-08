"C'est de l'exploitation", une association dénonce le spectacle de rapaces dans une fête médiévale en Dordogne

C'est toute une commune qui revient au Moyen Age. Ce samedi 19 août, de nombreuses animations ont lieu dans les rues d'Issigeac, en Dordogne. Présentation de produits locaux et artisanaux, démonstration du travail de forgeron ou reconstitution d'un mariage du 13ème siècle, les visiteurs peuvent se plonger dans l'époque médiévale. Mais un mail adressé par l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ) à la mairie la veille de l'événement vient quelque peu gâcher la fête.

La PAZ y dénonce "les exhibitions de rapaces" en visant l'une des animations : un spectacle de fauconnerie proposé ce samedi en fin d'après-midi par la compagnie "Vol en Scène". Selon la cofondatrice de l'association, Amandine Sanvisens, les conditions de ces évènements engendre une souffrance pour les animaux, notamment le transport. "Pour Issigeac, la compagnie est basée à Chauvigny, près de Poitiers. Il faut compter six heures aller-retour, les oiseaux ne voient pas la lumière du jour, il y a beaucoup de stress", affirme-t-elle.

Souffrance animale ?

La militante ajoute qu'il y un stress supplémentaire avec les applaudissements, les lumières, les cris et la musique pendant le spectacle. "Faire du profit et du business sur des animaux, c'est de l'exploitation", dénonce Amandine Sanvisens.

Mais l'organisatrice de la fête médiévale, Catherine Salem défend cette animation. "Les faucons font partie de notre monde médiéval depuis des années", rappelle-t-elle. La passionnée d'équitation répond : "On ne dit pas qu'on exploite les chevaux quand on fait des courses, on partage un moment d'amour et de passion". Elle assure qu'il existe une vraie complicité avec l'animal, comme des êtres humaines, et qu'ils ne sont pas maltraités. Depuis plusieurs années, elle fait confiance à la compagnie "Vol en Scène". Pour ces deux jours où les oiseaux sont présents, elle dit avoir préparé lieu de vie ombragé pour les accueillir.

Encore légal

Catherine Salem se dit ouverte à avoir une discussion avec l'association, mais pas en plein pendant l'événement. En Gironde, les organisateurs des Médiévales de Lesparre-Médoc se sont engagés à retirer le spectacle de fauconnerie du programme l'année prochaine après une démarche similaire de la PAZ. L'association se dit confiante, d'autant qu'une loi a été adoptée en 2021. Elle prévoit l**'interdiction de l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles itinérant** d'ici 2028.

L'association demande aux organisateur "de ne pas attendre cette date d'application". Elle espère que la mairie et l'organisation répondra favorablement à leur demande de ne plus faire cette animation à partir de l'année prochaine. Interrogé à ce sujet sur place avant le spectacle, la compagnie "Vol en Scène" n'a pas souhaité faire de commentaire.