180 enfants sont allés à la mer grâce au Secours Populaire du Gard

Le Grau-du-Roi, France

Des cris, des jeux, des châteaux de sable : 180 petits Gardois et leurs familles ont pu, grâce à l'opération "oubliés des vacances", organisée par le Secours Populaire, passer quelques heures à la plage du Grau-du-Roi ce mercredi. Les yeux écarquillés, le sourire jusqu'aux oreilles, Meïssa, 8 ans, regarde la mer. "C'est de la joie, on est heureux", confie la petite fille avant de se jeter dans l'eau. Quelques serviettes plus loin, Myriam profite du soleil. Elle est venue avec ses deux enfants mais c'est aussi un peu ses vacances à elle ! Au programme, "repos total". Une petite bulle de vacances pour ces familles qui n'ont pas pu partir, faute d'argent.

Six bus sont partis à l'aube ce mercredi de plusieurs villes gardoises, direction Le Grau-du-Roi. Des bénévoles aussi sont là, pour soulager un peu les parents, leur permettre de souffler un peu. "On essaye de dire aux parents, laissez-nous vos enfants et allez nager. Ils ont parfois un peu de mal, mais on a réussi à convaincre quelques mamans", se réjouit Nadège, l'une des accompagnatrices du Secours Populaire.

Des souvenirs à raconter à la rentrée

Une journée qui permet aussi à ces enfants d'avoir des choses à raconter dans la cour de récré. Car souvent "la première phrase des maîtresses à la rentrée c'est 'qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?', explique Nadège. Ces enfants ils ne diront pas qu'ils n'ont rien fait. Ils diront : 'Je suis allé passer une journée à la mer'."

Une journée qui peut paraître banale quand on habite un département comme le Gard, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, explique Myriam Fabre, la secrétaire générale du Secours Populaire dans le département. "Il y a des gosses qui habitent Nîmes qui ne connaissent pas la mer." Pour ces 180 enfants, c'est donc chose faite.