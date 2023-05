"C'est de pire en pire" : avant l'été, la France fait face à une pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs

Y aura-t-il assez de maitres-nageurs sauveteurs sur les plages et au bord des piscines cet été ? Non, selon les professionnels du secteur qui alertent avant le début de la saison estivale, alors qu'en France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1.000 décès , dont la moitié pendant l'été. Selon plusieurs fédérations, il manquerait jusqu'à 5.000 maîtres nageurs-sauveteurs. Comment expliquer un tel désamour ? Quelles sont les conséquences de cette pénurie ? Quelles sont les solutions pour y remédier ? France Bleu fait le point.

Entre 4.000 et 5.000 sauveteurs manquants

Le nombre de maitres-nageurs sauveteurs (MNS), manquants, saisonniers et CDI, donne le tournis. "Entre 4.000 et 5.000" assure Christian Poutriquet, vice-président de la fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS). "1.500 dans les piscines municipales et sur les plages, 5.000 si on ajoute les piscines de campings et d'hôtels" précise de son côté Jean-Michel Lapoux, le secrétaire général de la Fédération des maîtres-nageurs sauveteurs (FMNS). Au-delà des maîtres-nageurs-sauveteurs, ce sont aussi les surveillants de baignade et les sauveteurs aquatiques, moins qualifiés, qui manquent à l'appel.

Toutes les régions sont concernées, mais certaines sont très consommatrices, comme "en Vendée avec des campings très demandeurs". Le littoral est en pénurie, de même que les étangs, les rivières ou les plans d'eau, comme en Corrèze. Dans ce département, il y a encore une quinzaine de postes à pourvoir pour la vingtaine de plans d'eau et de piscines, rapporte France Bleu Limousin . "On n'en a pas assez [...] On a peu de candidats" en Côte-d'Or, confie également, sur France Bleu Bourgogne, Patrice Liboz , ancien maître-nageur et responsable des formations au Creps (Centre de formation aux métiers du sport) de Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi le cas à Saint-Berthevin près de Laval, où la piscine municipale ouvre au mois de mai. Cette année, il manque un maître-nageur, rapporte France Bleu Mayenne .

Ce phénomène n'est pas nouveau mais "c'est de pire en pire" assure avec agacement Jean-Michel Lapoux. Preuve que cette pénurie n'est pas nouvelle, l'an dernier, la commune de Fougères a dû faire avec un maître-nageur en moins : "Je n’ai pas pu remplacer l’une des MNS du centre en congé maternité" expliquait en août dans La Gazette des Communes , Nicolas Foll, directeur du pôle sports loisirs et de l’Aquatis de Fougères, "mes collègues ont accepté de fractionner leurs vacances" pour faire tourner tous les bassins, racontait-il.

Comment expliquer cette pénurie ?

Alors comment expliquer ce manque de maitres-nageurs-sauveteurs ? Patrice Liboz pointe du doigt un phénomène "multifactoriel" mais estime que les jeunes ont de moins en moins d'appétence pour la pratique de la natation : "Il y a moins d'acquisition de l'apprentissage de la natation au niveau du scolaire, détaille-t-il. L'incitation vient avant tout par une maîtrise du milieu aquatique. Il faut aller se baigner, il faut apprendre à nager, il faut maîtriser l'élément" explique Patrice Liboz qui tente de fournir de premiers éléments de solutions.

La pandémie de Covid-19 est aussi une explication d'après Christian Poutriquet, de la fédération française de sauvetage et de secourisme : "Depuis le Covid, les comportements ont changé. Les gens ont moins envie de travailler à des horaires décalés, le soir, le week-end" et se détournent de la profession. La pandémie a également fait annuler de nombreuses formations pour les apprentis maîtres-nageurs, note la FMNS.

Le salaire peut aussi être mis en cause : "Il y a une difficulté sur l’attractivité salariale, on est mieux payé dans d’autres domaines avec moins d’exigences physiques" poursuit Christian Poutriquet. Combien est payé un maître-nageur ? "1.800 euros bruts", d'après Jean-Michel Lapoux, le secrétaire général de la Fédération des maîtres-nageurs sauveteurs. "S*'il n'est pas logé [par les mairies, nldr], il travaille à perte"*.

En ce qui concerne les surveillants de baignade, Thibaut Bravais, directeur de la Fédération de sauvetage et secourisme de Vaucluse, évoque aussi la difficulté de les fidéliser sur plusieurs saisons : "Les personnes se forment, travaillent une ou deux saisons et puis continuent dans la vie active et perdent cette qualification qui nécessite un recyclage annuel" explique-t-il sur France Bleu Vaucluse .

Des fermetures de piscines et un nombre de morts noyés qui ne baisse pas

Selon les professionnels, ce manque de secouristes va avoir de nombreuses conséquences dans les prochaines semaines. La première et la plus inquiétante, ce sont les noyades, d'après Jean-Michel Lapoux de la FMNS : "Le nombre de morts noyés ne va pas diminuer" à cause du manque de surveillants, alerte-t-il. Tous âges confondus, les noyades représentent plus de 500 décès chaque été en France et quatre décès par jour en moyenne, selon les données des ministères de la Santé et des Sports . Les enfants de moins de six ans représentent le quart de ces noyades.

Certains établissements pourraient aussi ne pas ouvrir leurs portes cet été : "Il est probable qu'il y ait des piscines qui ne puissent pas ouvrir, des plans d'eau naturels aussi, estime l'ancien maître-nageur Patrice Liboz. Dès lors que la baignade est aménagée et réglementée, effectivement, il y a une obligation de surveillance" rappelle-t-il. Et qui dit fermeture de piscines, dit "plus de cours de natation" pour les plus jeunes, ajoute Jean-Michel Lapoux qui dénonce un cercle vicieux : "C’est la débandade partout".

Revaloriser le salaire et réduire le temps de formation

Pour mettre fin à cette pénurie, les professionnels de la filière aquatique proposent plusieurs solutions. Il faudrait d'abord revaloriser les salaires "dérisoires" selon les mots d'Axel Lamotte, membre du comité directeur de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (FFMNS), invité de franceinfo le 18 mai dernier. Les formations sont aussi pointées du doigt. Elles sont "trop complexes" jugeaient en février Noëlle Chenot , maire de Surzur (Morbihan) et trop longues pour Thibaut Bravais : "Elles se déroulent normalement entre le mois de septembre et le mois de mai. Donc c'est long à préparer. Et le problème, c'est que généralement, les jeunes sont pris par leurs études et réalisent qu'il est déjà trop tard pour entrer dans la formation".

D'autres professions ne peuvent pas se libérer pour "une formation à temps plein" dénonce aussi Jean-Michel Lapoux, patron de la fédération des maitres-nageurs-sauveteurs, qui plaide pour réduire "le temps de formation d’un an à un mois" et baisser le coût de ces formations. "Les CRS ne sont plus formés maitres-nageurs. Avant, ils étaient formés trois mois, maintenant, ils ne peuvent plus, car la formation dure un an" dénonce-t-il. "Toutes les professions ne peuvent plus le faire, seuls restent les demandeurs d’emploi" conclut Jean-Michel Lapoux.

Face à cette pénurie, des formations gratuites se multiplient comme à Saint-Denis près de Paris. L'association Montmartre Natation Sauvetage propose un programme d'insertion, rapporte franceinfo . En ce moment, huit nageurs en recherche d'emploi se préparent au brevet de sauveteur aquatique, la première étape vers le diplôme de maître-nageur. Ils surveilleront la baignade cet été sur les plages de Paris, Pantin ou La Courneuve.

"On forme nos propres sauveteurs. Il y a problème et on crée notre propre solution" explique l'encadrant Hugo Skiano Di Cola. Depuis 2021, la filière Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) dans les universités a la possibilité de proposer des enseignements autour du sauvetage aquatique : "Nous le demandions depuis 2010" assure Axel Lamotte, dans le journal Le Parisien . "Mais le temps que les universités les mettent en place dans le programme pédagogique, elles ne seront pas effectives avant 2024. Sans ce délai, on aurait eu 2.000 MNS en plus" s'indigne-t-il, même s'il salue "une nouvelle filière porteuse d’espoir".

"Un sujet majeur de sécurité publique"

Interrogé par la sénatrice de Gironde Florence Lassarde en septembre , le ministère des Sports considère que "la pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) et l'encadrement des activités aquatiques sont des sujets majeurs de sécurité publique". Il assure avoir conscience de "l'insuffisance du nombre de MNS et le problème d'attractivité du métier" mais indique qu'"aucune enquête n'a à ce jour pu évaluer le nombre réel de MNS manquants".

Si le coût des formations est critiqué par la sénatrice qui estime que cela "représente un budget conséquent de plusieurs milliers d'euros", le ministère répond que des aides sont disponibles : "Les possibilités de financements existent et sont nombreuses" juge-t-il. Il cite notamment l'OCPO (Opérateurs de compétences) qui accompagne la formation professionnelle, mais aussi le compte professionnel de formation (CPF) pour les reconversions ou encore "un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un conventionnement avec pôle emploi".

En janvier, le ministère des Sports a mis en place les "États généraux de l'enseignement et de la surveillance dans la filière aquatique" pour trouver des solutions concrètes. Le travail de ces États généraux se poursuit.