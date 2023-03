"C'est de plus en plus compliqué d'être maire" selon Mahfoud Aomar, maire de Valravillon

L'assemblée générale de l'antenne icaunaise de l'association des maires de France se tient ce vendredi 31 mars à Sens. Son président, également président de la communauté de communes de l'Aillantais et maire de Valravillon était l'invité de France Bleu Auxerre.

France Bleu Auxerre : Le plan eau, a été présenté par Emmanuel Macron hier, l'objectif est de réduire de 10% la consommation d'eau en France d'ici 2030. Parmi les solutions avancées, la tarification progressive : faire payer plus chers les gros consommateurs, c'est envisageable ?

Mahfoud Aomar : Franchement ce n'est pas simple, car les gens quand ils se servent de l'eau, c'est qu'ils en ont besoin. Mais ce n'est pas le principal souci. Il y a un gros problème de fuites dans les réseaux. en France c'est 20% en moyenne, dans l'Yonne, c'est 30% d'eau qui partent, pour rien.

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est en visite dans l'Yonne aujourd'hui, il va assister à l'assemblée des maires ruraux de France. Qu'attendez-vous de cette visite ? Est-ce que les maires se sentent soutenus par l'Etat ?

D'une façon générale, quand on demande des choses, il y a des discussions qui se font. Aujourd'hui, on attend du ministres des clarifications sur le ZAN, le fait que dans quelques années, il y aura aucun terrain constructibles. On attend également des clarifications sur l'eau. Ce qui n'est pas clair, c'est que les petites communes ne sont pas sûres de garder des possibilités d'extension avec une possibilité de terrains constructibles. On veut garder notre indépendances et notre possibilité d'étendre nos territoires.

Depuis quelques années la plupart des maires disent vouloir arrêter leur activité, pour consacrer du temps à leur vie personnelle et familiale. C'est si compliqué finalement d'être maire ?

Objectivement, oui, parce qu'on vit dans un autre monde. Un monde où chacun voit des solutions, chacun pense qu'il a la solution, ça se mélange sur les réseaux sociaux, ça donne des visions radicalement différentes qu'il y a quinze ans. Il y a toujours une partie de la population qui pense qu'elle a raison, mais ces personnes ne viennent pas aux conseils municipaux. C'est difficile.

