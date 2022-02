"C'est décourageant" : le local du Secours populaire du Sanitas à Tours cambriolé pour la septième fois

Les bénévoles du Secours populaire sont encore sous le choc. Leur local du Sanitas à Tours a été cambriolé ce week-end, laissé sens dessus dessous. C'est le septième cambriolage en seulement un an et demi.

C'est la septième fois en seulement un an et demi. Le local du Secours populaire du Sanitas, allée de Luynes à Tours, a de nouveau été la cible d'un cambriolage, ce week-end. Les bénévoles ont découvert les lieux sens dessus dessous ce mardi matin, abasourdis. L'association est obligée de fermer ses portes une semaine, le temps de tout remettre en ordre.

Du matériel informatique et des ustensiles de cuisine dérobés

"C'était le bazar... Il y en avait partout, c'est décourageant", soupire Josette Bouveyron, la responsable de l'antenne Tours Centre Sanitas. Lorsqu'elle arrive au local, elle remarque d'abord la porte défoncée à l'aide d'un pied de biche. Et puis, le local dévasté. "Dans l'espace boutique, ils ont tout viré. Dans mon bureau, il y avait des papiers partout par terre. Ils ont écrasé des céréales pour les petits-déjeuners des enfants aussi."

Les cambrioleurs ont renversé une partie des vêtements dans l'espace boutique du local du Secours populaire au Sanitas, à Tours. © Radio France - Chloé Martin

Les cambrioleurs ne sont évidemment pas partis les mains vides. "Ils ont emporté un écran LCD, un portable, un ordinateur de bureau avec la console et deux imprimantes", liste la bénévole. Soit 4.800 euros de matériel informatique. Chose plus étonnante, les voleurs sont repartis avec tout un tas d'ustensiles de cuisine, deux cafetières et un micro-onde, de la vaisselle, mais aussi des produits ménagers. "Jusqu'à une lunette de WC ! Comme s'ils avaient besoin d'emménager quelque part." Aucune denrée alimentaire n'a en revanche disparu.

Des vols répétés malgré la sécurisation des locaux

Un cambriolage plus important que les fois précédentes, selon l'association. "Sept fois en un an et demi, c'est quand même beaucoup", déplore Josette Bouveyron. Pourtant, dans cette période, le Secours populaire a investi 10.000 euros pour sécuriser son local. Des barreaux ont notamment été installés aux fenêtres. "Mais ce n'est pas suffisant", constate-t-elle, dépitée.

On ne va pas baisser les bras - Josette Bouveyron, responsable de l'antenne Tours Centre Sanitas

L'association envisage maintenant d'installer des portes blindées, une alarme et des caméras de vidéo-surveillance. En attendant, le local reste fermé une semaine, et devrait rouvrir le mardi 1er mars aux 400 familles bénéficiaires. "On va essayer d'avaler la pilule et de continuer, mais on ne va pas baisser les bras."