Damville, France

Le salon du chocolat ouvre ses portes ce mercredi 31 octobre à Paris et si les fêtes de fin d'année vous semblent encore loin, à la manufacture Michel Cluizel, à Damville (commune déléguée de Mesnils sur Iton), dans l'Eure, on y pense depuis longtemps. Comme dans la mode, on prépare des collections. Celle de cette année a été pensée il y a deux ans dans cette entreprise familiale qui fête cette année ses 70 ans.

3.000 Pères Noël, décorés un à un au pinceau

Bienvenue dans l'atelier du Père Noël où deux" lutins" s'affairent. Ils sont en charge des décors : tout est fait à la main, une touche de noir foncé, un peu de rouge pour l'habit, du blanc.

Les Pères Noël se font faire une beauté, au pinceau, avant de couler le chocolat sur le décor © Radio France - Laurent Philippot

Les sujets passent ensuite dans cette drôle de machine, où ils sont retournés dans tous les sens, pour répartir le chocolat © Radio France - Laurent Philippot

Une fois passés dans un tunnel pour cristalliser le sucre, Sophie, la chef de ligne de production, ébarbe les Pères Noël, c'est à dire qu'elle enlève les excès de chocolat sur les sujets. Il sont désormais prêts pour le démoulage et le conditionnement.

Le circuit d'un bonbon de chocolat : la perle d'or

La manufacture Cluizel est plutôt fière d'être la seule entreprise familiale au monde à transformer elle-même ses fèves de cacao. Chaque jour, 160.000 fèves bio sont torréfiées par un cacaofévier, un néologisme inventé par la marque. C'est, avec les confiseurs et les chocolatiers, un des trois métiers présents à Damville dans la chaîne du chocolat. Un savoir-faire récompensé depuis 2012 par le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Marc Cluizel devant sa conche, une machine qui permet l'affinage du chocolat. C'est là qu'y sont incoroporés le beurre de cacao, le sucre et éventuellement le lait ou les épices © Radio France - Laurent Philippot

Attention aux projections, car c'est chaud ! La nougatine sort de la cuve à une température de 185 degrés © Radio France - Laurent Philippot

Alain travaille à la spatule la nougatine pour en faire des boudins qui seront ensuite passés dans une sorte de laminoir © Radio France - Laurent Philippot

Une fois refroidie à 12 degrés, la nougatine prend une nouvelle forme, des demi-sphères © Radio France - Laurent Philippot

Les perles d'or sont prêtes : une coque en nougatine, fourrée au praliné maison et enrobée de chocolat © Radio France - Laurent Philippot

Chez Cluizel, la main de l'homme n'est jamais loin de la machine

Les fruits, amandes, noisettes ou dés d'orange, qui agrémentent les mendiants sont posés à la main, sous l'oeil vigilant de Sonia © Radio France - Laurent Philippot

Pour faire de bons produits, il faut des ingrédients de qualité" - Marc Cluizel, directeur de la Manufacture Cluizel

Depuis bientôt dix ans, la chocolaterie s'impose un engagement qualité ingrédients nobles : du chocolat pur beurre de cacao, pas d'arômes, pas de lécithine de soja, pas de E171 ou E172. De la fève de cacao reçue des plantations du Mexique, de Colombie, de Madagsacar, de São-Tomé ou de Saint-Domingue au produit fini , toutes les étapes sont maîtrisées à Damville. Et la qualité a forcément un coût : comptez de 66 à près de 192 euros le kilo. Le calendrier de l'Avent, une des nouveautés de Noël 2018 coûte 38 euros. Pour ces fêtes, Cluizel allie aussi tradition et modernité avec, par exemple le coffret Truffes nuit blanche : un assortiment de truffes à la crème et au chocolat noir plantation Riachuelo et de truffes citron, miel et thé saupoudrées de noix de coco.

Les boîtes de chocolat sont garnies à la main. Il faut 5 à 10 minutes pour remplir cette boîte de 2,8 kilos © Radio France - Laurent Philippot

Pour les plus raisonnables, cet assortiment lait et noir saura séduire vos papilles © Radio France - Laurent Philippot

Si vous êtes vraiment mordu(e) du chocolat, il existe aussi une boîte de bonbons de chocolat de près de cinq kilos !