C'est déjà Noël au Secours Populaire du Loiret

C'est déjà le grand boom dans les antennes du Secours Populaire du Loiret. Depuis le début de la semaine dernière et jusqu'au jeudi 23 décembre, les bénévoles sont mobilisés pour les distributions de fin d'année. " C'est toujours un moment fort et festif pour nous" explique Annie Renard, la secrétaire générale du Secours Populaire dans le Loiret. Pour les bénéficiaires, il y a les produits alimentaires " Spécial Noël" et pour ceux qui ont des enfants de 0 à 10 ans, un petit cadeau déjà emballé.

Quenelles, poisson, chocolats et thé pour le colis de Noël

A l'antenne Secours Populaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, la distribution s'est faite sur trois jours. "On a demandé aux personnes de prendre rendez-vous pour des raisons sanitaires" explique Corine, l'une des responsables. "C'est vrai que c'est moins convivial". Dans le petit local de l'association, les produits de Noël sont disposés sur des tables : quenelles de saumon, chocolats, thé, fruits au sirop. " Habituellement, on est sur des produits de base comme le sucre et les pâtes. Là, on veut quelque chose de plus festif même si on a aussi des brosses à dent et du dentifrice qu'on ne propose pas systématiquement".

Une maman vient chercher quelques produits festifs au local de Saint Jean de la Ruelle © Radio France - Patricia Pourrez

Un peu en retrait, avec deux sacs à la main, Aïcha, une maman de 5 enfants vient faire " ses courses de Noël", moyennant une petite contribution de 5 euros. Cette mère de famille n'ose pas tout prendre. Mais pour elle, c'est coup de pouce non négligeable. " C'est autant de choses que je n'achèterai pas dans un magasin classique. C'est aussi pour faire plaisir aux enfants".

A cette période, c'est important que les enfants de familles précaires se sentent comme les autres enfants

Avant de quitter les lieux, Aïcha récupère des cadeaux emballés pour ses enfants. Cette année encore, le Secours Populaire du Loiret a collecté près de 2.500 jouets neufs ou en très bon état pour les redistribuer aux enfants de moins de 10 ans. " Les enfants sont les premiers à subir la précarité de leurs parents" insiste Annie Renard. " A cette période, c'est donc important qu'ils se sentent comme les autres enfants avec des jouets propres, dignes et qu'ils aient le sourire en les déballant".

Des cadeaux pour les enfants déjà emballés © Radio France - Patricia Pourrez

Sur 2021, le Secours Populaire du Loiret est venu en aide à près de 7.000 personnes. Certaines antennes locales ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 30 à 50%, c'est le cas à Saint-Jean-de Braye, Pithiviers ou Gien. " On a vu arriver de nouveaux profils" explique Annie Renard, " des personnes qui étaient à la limite de la précarité et elles ont basculé avec la crise sanitaire notamment des jeunes, des actifs et des femmes seules".