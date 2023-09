C'est déjà Noël dans certaines vitrines de Metz

Le soleil brille sur la ville de Metz, les habitants se baladent dans les rues en t-shirt. Et pourtant, on peut déjà apercevoir des crèches et des Pères-Noël dans les vitrines de certains magasins.

Voir les commerçants implanter les rayons de Noël, alors que la saison d'Halloween ne fait que de commencer, ne fait pas l'unanimité : "Halloween n'est même pas encore passé ! ", peste Lisa.

Les commerces reçoivent les décorations de Noël dès le mois d'août

Géraldine, gérante de la boutique Les Apsara , dans le centre-ville de Metz, nous explique que la plupart des commerçants n'ont pas le choix. Les fournisseurs demandent de plus en plus tôt aux enseignes de passer leurs commandes pour Noël, parfois dès le mois de mai.

"On reçoit les catalogues de Noël en mars, fin mai on doit boucler les commandes et en août on est livré", explique la gérante, "une fois que j'ai reçu la marchandise, je la mets en rayon". Elle ajoute que c'est aussi une demande de la clientèle, certains s'y prennent beaucoup plus tôt, parce qu'en décembre certains produits sont en rupture.

"Impensable !"

Mais certains clients, n'ont pas la tête aux emplettes de Noël : "Le mois de septembre est à peine en train de se terminer, s'agace Manuella, une jeune maman messine*, avec la rentrée des classes et les dernières inscriptions, pour moi, c'est impensable".*

Pour d'autres comme Emy, c'est aussi une manière de contrer l'inflation : "C'est bien de s'y prendre en avance et de s'organiser, pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, ça permet de prévoir le coût des décorations."