"C'est déserland" : les commerçants de Luchon, en Haute-Garonne, souffrent du manque de neige

Bagnères-de-Luchon, France

Le manque de neige commence à peser sur les commerçants de Luchon. Alors que les températures peuvent monter jusqu'à 20 degrés l'après-midi, en haut de Superbagnères il n'y a que 80 centimètres de neige et 7 pistes sur 28 ouvertes, alors que les vacances de février commencent. Laurence gère un hôtel restaurant du centre, qui appartient à sa famille depuis six générations. Elle raconte: _"C'est déserland ! On sent bien que les gens ne sont pas là, car le ski est un budget et comme il n'y a pas de neige, ils ne viennent pas. Et nous, le budget chauffage est très important. Si ça continue, je n'ouvrirai plus l'hiver !" _Lorsque l'on regarde les images des webcams de la station, effectivement, le manque de neige est criant.

Au Mourtis, cas exceptionnel, la station est fermée depuis le 4 février dernier. Si bien que le Conseil départemental de Haute-Garonne a décidé d'agir pour aider les commerçants qui tirent la langue face à des vacanciers aux abonnés absents.

Une aide du Département

Le Conseil départemental a créé en août 2018 le syndicat mixte "Haute Garonne Montagne" et gère depuis les trois stations du Mourtis, de Luchon-Superbagnères et de Bourg d'Oueil. Georges Méric, le président du Département avait déjà proposé une avance remboursable de 5.000 euros pour les commerçants touchés par les gilets jaunes à Toulouse et compte faire de même pour les commerçants qui souffrent du manque de neige. Il précise : "Il faut sauvegarder l'outil économique. En coopération avec la chambre de commerce et des métiers, nous allons avoir un accord tripartite. Nous allons évaluer le montant en fonction des difficultés des commerçants. Pour l'instant il n'y a pas de budget établi, nous verrons d'ici un mois ou deux. Mais je ne veux pas qu'un commerce ferme, car j'en ai besoin l'année suivante."

Faire une montagne "quatre saisons"

Georges Méric est par ailleurs conscient qu'il faut diversifier l'offre en montagne. Le Département de Haute-Garonne va donc investir 25 millions d'euros sur les cinq prochaines années afin d'avoir des activités toutes l'année, par exemple plus de chemins de randonnée ou de VTT. La Région Occitanie est sur la même vision. Ainsi N'Py, société d'économie mixte qui regroupe sept domaines skiables (Peyragudes, Piau-Engaly, le Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Gourette, La Pierre Saint-Martin et Cauterets) va bientôt devenir la "Compagnie des Pyrénées" avec la création d'une SAS de participation pour accompagner les stations dans leur développement et leur commercialisation. "La Région interviendra dans cette SAS à hauteur de 27,19% du capital, soit 1,07 M€, aux côtés de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et de N'Py (...) Dans le cadre de cette stratégie, la Région aura mobilisé près de 10 millions d'euros sur 2019 et 2020 pour soutenir les stations de montagne des Pyrénées", précise la Région dans un communiqué.