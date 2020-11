C'est désormais officiel, il y aura bien une étape en Mayenne lors du prochain Tour de France

La nouvelle a enfin été officialisée. Ce dimanche soir, le voile a été levé sur le parcours 2021 de la Grande Boucle. Après un grand départ de Brest et quatre étapes bretonnes, le peloton posera ses valises en Mayenne le temps d'une journée. Ce sera le mercredi 30 juin 2021. Toute l'après-midi, les coureurs s'élanceront un à un du centre-ville de Changé près de Laval pour un contre-la-montre de 27 kilomètres avec une ligne d'arrivée tracée sur le parking de l'Espace Mayenne et tout près aussi du futur vélodrome de Laval.

Entre ces deux villes toute proche, les coureurs cyclistes traverseront quatre communes de l'agglomération. D'abord Saint-Germain-le-Fouilloux via la D104 puis direction Saint-Jean-sur-Mayenne via la D133. Ensuite, les coureurs du Tour de France se dirigeront vers Louverné (D131, D211) et enfin Bonchamp (D12, le rond-point Ménard) avant d'entrer dans la ville de Laval via la D57 et l'avenue Chanzy. En revanche, le tracé précis au sein de la ville-préfecture n'est pas encore complètement défini. Soit c'est un passage par le centre-ville (pont Aristide-Briand puis la remontée vers le quartier Ferrié en passant par la rue Bernard-le-Pecq et l'avenue de Fougères). Mais le tracé pourrait aussi emprunter les quais, puis le pont de Pritz pour remonter ensuite vers Espace Mayenne par l'entrée nord du quartier Hilard.

Un tracé provisoire du contre-la-montre de la 5e étape du Tour de France 2021 entre Changé et Laval. - Google Maps

Ce parcours autour de Laval comporte plusieurs difficultés, essentiellement dans le premier tiers du parcours (trois montées successives). Et puis, les derniers kilomètres, quelque soit l'option choisie, seront difficiles.

Le président du département de la Mayenne, Olivier Richefou, a beaucoup œuvré pour recevoir le Tour de France : "22 ans d'attente, c'est long. On l'a enfin cette étape dont tous les Mayennais ont rêvé. Une étape purement mayennaise sur près de 30 kilomètres."

Le maire de Laval, Florian Bercault, se réjouit également de cette nouvelle : "c'est une annonce historique. On peut se réjouir en tant que Mayennais et en tant que Lavallois. Cela sera une belle fête populaire, une belle fête du vélo. En cette période de sinistrose et de reconfinement, c'est un bel horizon que de se dire que l'on accueillera tous ensemble une étape du Tour de France en juin prochain."

Le président du département Olivier Richefou, entouré du maire de Changé, Patrick Péniguel et du maire de Laval, Florian Bercault. © Radio France - Gildas Menguy

Historique des étapes du Tour de France en Mayenne

Depuis la création du Tour de France en 1903, l'épreuve cycliste a fait étape dans trois villes mayennaises :

1987 : 9 juillet, Orléans / Renazé

1995 : 4 juillet, Mayenne / Alençon (CLM par équipes)

/ Alençon (CLM par équipes) 1999 : 6 juillet, Nantes / Laval

1999 : 7 juillet, Laval / Blois

/ Blois 2021 : 30 juin, Changé / Laval (CLM individuel)

La commune de Changé près de Laval sera ainsi la quatrième en Mayenne à recevoir un départ ou une arrivée d'étape du Tour de France.