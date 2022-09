"C'est devenu invivable", des riverains dénoncent le nouveau schéma de circulation à Montpellier

Il a été créé en avril 2022, mais le collectif des Riverains des quatre boulevards se fait un nom en cette rentrée 2022. Les quatre boulevards en question, Berthelot, Rabelais, d'Orient et Vieussens, derrière la gare St-Roch, sont les victimes collatérales du nouvel aménagement de la circulation dans le quartier Cité Mion - Saint Martin. D'autant plus depuis la fin du trafic de transit sur l'avenue Albert Dubout, le 22 août 2022, puisque voitures, camions ou encore motos sont désormais obligés d'y passer.

Boulevard Rabelais, la situation est même devenue "invivable" selon Dahlia. "Je peux vous dire qu'à 4h35, tous les matins on a un camion qui passe. On a le bruit, mais aussi la vibration des murs. La nuit on ne peut plus ouvrir les fenêtres, donc on dort dans un four. Comme d'autres, on envisage de partir si la situation ne s'améliore pas", détaille-t-elle dans son jardin où le bruit de la circulation a remplacé celui du chant des oiseaux.

Un projet qui manque de cohérence ?

Pour certains, la pollution atmosphérique liée à ce trafic routier est difficile à supporter et se déplacer dans le quartier, notamment à vélo est devenu dangereux. "J'étais avec ma petite fille de cinq ans dans sa cariole, on s'est fait frôler par un poids lourd et on a failli tomber sur la voie... Les véhicules ont tendance à se déporter sur les pistes cyclables, ce qu'il n'y avait pas avant. Nos boulevards sont devenus une sorte de périphérique ou d'autoroute, évidemment, ça en prend la forme en terme de circulation", se désole Maryline, habitante du boulevard de la Perruque depuis une dizaine d'années.

Les riverains, en colère contre la circulation, ont monté un collectif et affichent leur mécontentement via des banderoles accrochées à leur domicile. © Radio France - Thomas Vichard

Déporter la circulation sur des boulevards "qui ne sont pas faits pour ça", selon Noémie, habitante du boulevard Berthelot, manque clairement de cohérence : "Les parkings en périphérie n'ont pas été créés, il n'y a pas eu plus de bus, rien n'a été anticipé pour éviter cet impact majeur. Ç'a été fait très rapidement avec de gros moyens de communication, parce qu'on a vu beaucoup de panneau sur l'apaisement de la circulation, mais pas grand chose derrière pour impliquer la population et surtout agir derrière pour que ce soit fait de façon raisonnée."

Une manifestation prévue le 1er octobre

Olivier, domicilié boulevard Rabelais parle lui carrément de "mépris" à l'égard des habitants du quartier. "On a l'impression d'être les dindons de la farce. D'ailleurs, le maire, Michaël Delafosse, a dit qu'on ne faisait pas un projet sans casser des œufs, on a le sentiment d'être les œufs cassés. On est les seuls riverains à avoir été oubliés des réunions de concertation. Officiellement, c'est une erreur de boîtage, mais ça nous semble un peu gros que les victimes du nouveau plan de circulation soient les seules à ne pas être informées...", poursuit-il.

Le collectif, qui rassemble une centaine de membres, espère être reçu d'ici la fin septembre en mairie et a déjà plusieurs revendications. "Premièrement, on demande l'apaisement pour tous, une qualité de vie respectée. Le deuxième point, c'est que soit mis en place des solutions pratiques, avec un résultat à effet immédiat : la baisse notable de la circulation et des nuisances sur nos boulevards. Le troisième point, c'est l'ouverture d'une concertation sur l'utilité de fermer le boulevard Dubout, parce que ça ne nous semble pas adapté", détaille Dahlia.

Une manifestation est prévue le 1er octobre prochain, boulevard Rabelais.