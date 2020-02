"C'est du gâchis" : l'inquiétude des salariés du dépôt logistique La Halle à Issoudun

Issoudun, France

À 12h45, c'est l'heure de la relève devant le dépôt logistique de La Halle à Issoudun. Dans le va-et-vient des salariés, certains acceptent de témoigner et de donner leur ressenti. Le coup est rude, après l'annonce de la suppression de 47 postes. "On a un sentiment de gâchis. Ce n'est même plus du dégoût, c'est du vomi", s'emporte Daniel. "On a été berné par des gens qui ne pensent qu'au fric", ajoute ce salarié sur le site d'Issoudun depuis 27 ans.

Un sentiment de trahison vécu par les salariés

Les promesses non tenues par la direction sont rappelées. Un projet d'agrandissement du dépôt d'Issoudun devait avoir lieu dès cette année. Avec 9 millions d'euros d'investissements à la clé. "Ça fait 35 ans que je suis dans la boîte. Moi, tant que la première pierre n'est pas posée, je n'y crois pas", explique une salariée. "On nous fait croire monts et merveilles. Et en fin de compte, il n'y a rien au bout. Il y a de la colère", surenchérit une autre.

La direction de Vivarte insiste : le projet d'agrandissement est abandonné mais il va y avoir une enveloppe de 7 millions d'euros pour moderniser le site. "On n'est pas au top. Rien n'a été fait pour l'informatique. C'est obsolète", confie une salariée. Un autre pointe du doigt le retard pris par La Halle sur le commerce en ligne. "Si on avait un peu plus anticipé, on aurait pu relever la tête", explique ce salarié.

Quel avenir pour le site d'Issoudun ? Certains salariés ont des craintes

47 postes viennent donc d'être supprimés à Issoudun. 11 personnes vont bénéficier d'un reclassement dans les autres équipes de jour du dépôt logistique de La Halle. Les 36 autres devront trouver un nouvel emploi mais seront accompagnés, promet la direction. Mais est-ce que ça va s'arrêter là ? La direction répète qu'elle n'a pas pour ambition de fermer le site d'Issoudun. Le son de cloche est différent parmi les salariés et les organisations syndicales. "On connaît l'état général de la situation du textile en France. J'ai un doute que ça s'arrête là. On a un risque de perdre toute la logistique sur les sites d'Issoudun et de Montierchaume", s'inquiète Vincent Pichon, coordinateur de la CFDT.

Certains salariés sur le site d'Issoudun ont déjà connu le plan de sauvegarde de l'emploi à Montierchaume. "Sur le plan financier, c'est compliqué. Il faut prévoir une baisse de salaire. On verra la suite, mais c'est sûr que ça nous fait peur", expliquent deux salariés.

Le maire d'Issoudun a rencontré cet après-midi les dirigeants de Vivarte. André Laignel doit également recevoir les organisations syndicales mercredi.