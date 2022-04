"C'est du racisme" : des Marseillais dénoncent l'écart entre l'accueil des Ukrainiens et les autres réfugiés

Y a-t-il une différence entre l'accueil en France des Ukrainiens et des autres réfugiés, par exemple les Erythréens, les Syriens et les Ethiopiens ? C'est ce que dénoncent des associations et des ONG, plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine. Elles manifestaient, ce samedi, à Pantin, pour demander l'accueil de tous les réfugiés sans distinction. Une revendication que partagent des Marseillais.

"On le voit clairement qu'il y a une grosse différence", explique Samia. Cette Marseillaise de confession musulmane salue l'élan de solidarité pour l'accueil des Ukrainiens : beaucoup de dons et des Provençaux qui ouvrent leur logement à des familles ukrainiennes, donc européennes. En revanche, elle aimerait la même chose pour les autres réfugiés. Un bateau a aussi été spécialement aménagé à Marseille pour accueillir jusqu'à 1600 réfugiés ukrainiens.

Une discrimination dans l'accueil des réfugiés ?

Au début de l'exode des civils ukrainiens et de leur accueil dans les autres pays européens, Alia a pensé que c'était de "l'hypocrisie occidentale". "Il y en a qui traversent la Méditerranée, mais on les laisse", s'insurge la jeune femme.

"Nous sommes Africains, nous sommes noirs, eux [les Ukrainiens] sont Européens, ils ont la même couleur" - Lamine, un Sénégalais

Lamine, un Sénégalais de 30 ans, connait bien cette situation. Il est arrivé à Marseille en 2019 après avoir traversé le nord de l'Afrique et la mer Méditerranée. "Nous sommes Africains, nous sommes noirs, eux [les Ukrainiens] sont Européens, ils ont la même couleur, c'est ça qui est différent", explique Lamine. Depuis son arrivée, il a beaucoup dormi à la rue quand les foyers n'avaient plus de place pour lui. Il habite désormais dans un squat en payant des marchands de sommeil.

Pour Shainez, cette discrimination a un nom : "C'est du racisme, il n'y a pas d'autres termes."

