"C'est électrique" : en colère, les salariés d'Alvance Wheels à Diors sont en grève

Le piquet de grève est en place depuis 4 heures du matin ce lundi devant les grilles d'Alvance Wheels à Diors, dans l'Indre. Les près de 300 salariés qui travaillent chez le fabriquant de jantes en aluminium sont en colère, après avoir appris jeudi dernier le retrait des offres de reprise en lice.

Des offres qui pourraient avoir été retravaillées et déposées à nouveau; mais pour le moment c'est le flou total. Les salariés seront fixés sur leur sort ce mardi 19 octobre, date à laquelle le tribunal de commerce doit examiner le dossier.

Une ambiance électrique

Cette grève de 48 heures a été lancée par les salariés après une réunion tôt ce lundi matin avec la direction. La direction du site qui a fait le point sur les offres de reprise avec, selon ceux qui y ont assisté, un manque de précisions. Le management, qui avait retiré son offre, envisage finalement de la re-travailler. Et l'industriel Saint-Jean, qui s'était lui aussi rétracté, pourrait finalement revenir dans la course. Tout ça reste plus que conditionnel, ce qui a provoqué la colère des salariés ce matin. "C'était très électrique. Les salariés étaient colère contre tout le monde, même contre nous. C'est normal, c'est une colère qui n'était pas forcément dirigée" détaille Christophe Bouvet, délégué syndical CFDT.

C'est une colère sourde, il fallait vraiment que ça sorte

C'était la première fois que les salariés revenaient au travail depuis l'annonce du retrait des offres de reprise jeudi dernier. Une annonce qui a un peu sonné tout le monde tout au long du week-end : "trois jours à cogiter, à s'envoyer des messages, à lire tous les articles de presse. Donc la pression est monté" explique Christophe Bouvet.

Les salariés sont en grève pendant 48 heures © Radio France - Manon Klein

Certains salariés aujourd'hui n'attendent plus grand chose. Cela fait déjà plusieurs fois que leur entreprise est placée en redressement judiciaire depuis 2010; le délai pour les offres de reprise a été déjà été repoussé. Bref, certains craignent une fin très prochaine de leur activité. Tout demandent une chose : être fixés définitivement sur leur sort.