Pass vaccinal : les restaurateurs de Guéret réticents à contrôler l'identité des clients

Au restaurant Le Royal Wok de Guéret, seules quelques tables sont occupées à l'heure du déjeuner. Les clients attablés ont tous un pass vaccinal, obligatoire depuis ce lundi 24 janvier pour accéder aux bars, restaurants et cinémas. Pour Line, une des serveuses, hors de question de contrôler les pièces d'identité comme l'autorise désormais la loi en cas de doute sur la fiabilité d'un pass. "Ce n'est pas notre travail", réagit la jeune femme.

Confusion chez les clients

Cette mesure pose aussi problème à Claude Roche, patron de la crêperie "La Sarrasine", dans le centre-ville de Guéret. "On vient au restaurant pour se détendre, pas pour se faire fliquer. Et on n'a pas que ça à faire !" Mais ce n'est pas ça qui l'inquiète le plus. "Certains jours, j'ai jusqu'à 75% de clients en moins par rapport à d'habitude", déplore le patron, Claude Roche. "Parfois, il n'y a personne".

Le restaurateur en est sûr, cette chute de la fréquentation est liée en partie au pass sanitaire, qui "incite les gens à moins se déplacer". Et sa transformation en pass vaccinal ne va rien arranger, selon lui. "Il y a des clients à qui ça ne pose pas de problème, et d'autres que ça gêne."

Sans compter ceux qui, en cours de vaccination, se retrouvent le bec dans l'eau. "On a des gens qui appellent, pour nous demander s'ils peuvent venir avec untel qui n'a pas encore de pass valide. C'est non, bien sûr, mais on perd encore des clients", regrette-t-il.

"Ca ne change pas grand chose"

Cette baisse de la clientèle est ressentie par beaucoup de restaurateurs guéretois. Au Grand Café, on la remarque aussi, sans trop savoir si elle est liée à l'épidémie. Ici, le gérant ne prévoit pas de contrôler l'identité de ses clients, "des habitués pour beaucoup", souligne Ferréol de Favitsky.

L'entrée en vigueur du pass vaccinal, "ça ne change pas grand chose pour nous" ajoute-t-il. Même pas de mise à jour à faire sur l'application de vérification. "De toute manière, la grande majorité de nos clients sont vaccinés depuis longtemps". Près de 8 Creusois sur 10 ont en effet reçu au moins une dose de vaccin selon le site Covid Tracker.