"C’est extraordinaire", cet été encore les enfants ont aidé à la construction d'une maison gauloise à Cheminot

Au bord de la Seille, à Longeville-lès-Cheminot, la maison gauloise commence à prendre forme. La structure en bois est terminée et en ce mois de juillet, les enfants du secteur ont donné un coup de main pour terminer les murs en treillis et en torchis. Ils ont aussi fabriqué un four à sel, ou encore un silo à grains, avec les méthodes d’époque.

ⓘ Publicité

"J’adore faire les travaux. En plus on est avec les copains, mes cousins. Moi j’aime bien construire des trucs. J’aime bien l’histoire et surtout les Gaulois et je ne pensais pas qu’on pouvait construire des maisons comme ça", dit Mahé du haut de ses 10 ans.

Trois sessions de ce chantier participatif ont eu lieu au mois de juillet. Une dizaine d’enfants, de 10 à 17 ans, sont venus pour donner de leur temps et apprendre tout en s’amusant. "Cela me permet de me rendre compte de tout le travail qu’il y avait derrière à cette époque-là et de mieux comprendre pourquoi ils faisaient telle ou telle chose, quelles techniques ils adoptaient. Vraiment, c’est super intéressant", dit Brieu, 14 ans et passionné par l’histoire médiévale et gauloise.

Créer du lien intergénérationnel

Le chantier de cette maison gauloise a commencé il y a deux ans. C'est l'une des créations du projet Au fil de la Seille. Un projet porté par la fédération des foyers ruraux de Moselle , par Scènes et territoires et accompagné par le collectif d'artistes Kinorev . Il a pour but de créer du lien humain en organisant des animations et des projets artistiques dans 55 villages mosellans traversés par la Seille. "L’objectif c’est aussi de créer du lien intergénérationnel", explique Jean-Pierre Tondon, le coordinateur du projet Au fil de la Seille.

Au départ, la maison gauloise était construite par des bénévoles à la retraite. Mais les organisateurs ont souhaité associer les enfants. "Le but c’était aussi de les intéresser à ce qui se passe ici, de leur faire faire des petits chantiers, de toucher à différentes techniques, différents matériaux etc… La plupart n’avaient jamais tenu une scie ou une pelle", dit Jean-Pierre Tondon.

"Moi je suis sidéré parce qu’on se dit toujours que c’est une génération devant les écrans etc…Quand je vois ces jeunes qui mettent les mains dans la terre, dans la boue, qui font du torchis, c’est quand même assez génial", dit encore le coordinateur d’Au fil de la Seille.

Un travail collectif

Les téléphones portables ne sont pas interdits mais les enfants n'ont même pas pris le temps de s’en servir. Ils avaient largement de quoi s’occuper. "J’ai appris par exemple à croiser des bouts de bois pour faire un mur en treillis. J’ai appris à faire des pots avec de la boue ou encore à planter des poteaux dans la terre", dit Sienna, 11 ans et demi, fière du travail accompli, "oui parce que c’est extraordinaire, c’est unique", dit-elle en évoquant le projet. Noé, 12 ans, a aussi appris beaucoup de choses, "comment construire, comment aider. C’est bien parce qu’on est avec des amis, c’est du travail collectif", dit-il.

loading

"Ce qui est rigolo aussi dans ce projet, c’est que c’est expérimental. C’est ingénieux, ils trouvent des trucs et des astuces. Et puis, il y a une belle aura sur ce projet. A chaque fois qu’il manque quelque chose et bien ça se trouve. Tout est récupéré, tout est échangé, donc c’est vraiment super", dit Véronika Petit, membre du collectif d’artistes Kinorev.

La maison gauloise devrait être terminée d’ici cet automne. Ensuite, elle servira d’abri pour la construction d’un chaland en bois, d’environ 7m de long. Il sera construit l’année prochaine. "Et avec ce bateau, on reconstituera la descente du sel qui se faisait de Marsal jusqu’à Metz", dit Jean-Pierre Tondon.