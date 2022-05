"C'est de la folie" : l'impressionnant élan de solidarité pour Michel, un retraité toulonnais en difficulté

Suite à la médiatisation de ses difficultés du quotidien, liées à sa petite retraite, Michel, un toulonnais de 71 ans reçoit presque chaque jour de la nourriture. Son témoignage a beaucoup ému et à la fois ses voisins et de nombreux Français ont décidé de l'aider.

La vie de Michel a changé du jour au lendemain. Tout est parti d'un reportage vidéo de nos confrères de Brut, la semaine dernière. Ce retraité toulonnais de 71 ans y raconte son quotidien difficile et comment il s'organise, lui qui touche à peine plus de 1 000 euros par mois. La vidéo fait rapidement plusieurs millions de vues et émeut les internautes. France Bleu Provence l'a notamment rencontré il y quelques jours et il expliquait calculer absolument tout et devoir parfois "ne faire qu'un seul repas par jour".

Une solidarité entre voisins

Cependant, suite à la diffusion du reportage et la médiatisation de son histoire, un impressionnant élan de solidarité s'est développé. Tout d'abord dans son quartier, à Toulon. Il suffit d'ailleurs de regarder son congélateur pour s'en rendre compte. "Regardez, les tiroirs sont remplis. J'en ai partout". De la viande, du pain... beaucoup de pain. "Une dame qui m'a vu l'autre jour dans le parc m'a apporté du pain. Je lui ai dit 'Madame, je ne vous ai rien demandé'. Elle m'a dit 'non mais ça me fait plaisir de vous offrir cinq baguettes de pain."

On ne savait pas ce qu'il se passait avant" - Emma, une voisine

Qu'ils soient des voisins de son immeuble ou tout simplement du quartier, ils sont nombreux à avoir découvert son quotidien et à se mobiliser depuis une semaine. Et ce n'est pas fini. Emma, 24 ans, est venue ce jour-là avec un sac rempli de nourriture. "Alors, je t'ai pris des gâteaux, du jus d'orange, des pâtes, du chocolat parce que j'ai vu que tu aimais ça."

Cette voisine croise tous les matins Michel mais jusqu'à maintenant, ne le connaissait pas vraiment. Pourtant, il était inconcevable pour elle de ne rien faire. "Cela m'a touché. On ne savait pas ce qu'il se passait avant. Si on avait su... Mon chéri a une pizzeria juste en haut et on s'est dit qu'il fallait l'aider. Du coup, on lui file des pizzas deux fois par semaine. Franchement, je dis que je fais du bien autour de moi." Le retraité lui n'en revient pas. "C'est de la folie, de la folie." Michel est un peu gêné mais surtout ému et reconnaissant. "La vie, elle va changer. Ca va être le jour et la nuit pour moi. Je n'aurai plus déjà à aller fouiller dans les poubelles."

Une carte reçue par Michel. © Radio France - Luc Chemla

Une cagnotte a été lancée : déjà plus de 5 000 euros récoltés

Mais ce n'est pas tout. Michel est un bénéficiaire des Petits Frères des Pauvres. L'association a ainsi lancé une cagnotte pour soutenir le retraité mais également pour soutenir la cinquantaine d'autres bénéficiaires toulonnais. En à peine une semaine, elle a récolté plus de 5000 euros.

De nombreux colis de nourriture en provenance de toute la France ont également été envoyés pour Michel. De quoi surprendre les bénévoles de l'association qui l'avouent volontiers : ils ne s'attendaient absolument pas à un tel élan de solidarité.