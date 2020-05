"C'est grandiose !" : déjà des visiteurs pour la réouverture du château de Valençay

Il est 10 heures ce jeudi 21 mai quand les grilles du château de Valençay rouvrent. C'est une première depuis la fermeture le samedi 14 mars. Quelques minutes plus tard, les premiers visiteurs se présentent à l'entrée. "C'est grandiose, le château, le parc. On vient pour s'oxygéner, sortir de la maison. On profite de la nature, du plein air avec notre petit", sourit Jessica. "Il faisait beau et on s'est dit qu'autour de Châteauroux, il y avait le château de Valençay. C'est la première fois qu'on y va", explique son mari, Philippe.

Masque obligatoire dans les espaces fermés du site

Depuis 15 jours déjà, il y a des appels au château de Valençay pour connaître les conditions de réouverture. Le splendide site touristique s'adapte à la réalité du moment : le masque est obligatoire dans la billetterie, la boutique, le château et les sanitaires ; le château ouvre tous les jours de 10h à 18h. Et un tarif à 7 euros est exceptionnellement proposé pour uniquement se promener dans le parc. Pour les habitants de Valençay, c'est aussi un plaisir. "On en profite : on a un lieu magnifique, un parc magnifique pour se promener. On va reprendre nos bonnes habitudes", souligne Michelle.

On va pouvoir voir notre ville de Valençay revivre un petit peu

Un espoir de reprise économique pour des commerçants

Le château est parfaitement situé : on peut y venir de Bourges, de Tours, d'Orléans, de Blois ou de Châteauroux sans avoir de justification, c'est à chaque fois dans le rayon des 100 kilomètres. Pour le château, c'est l'assurance d'avoir des visiteurs. Pour les commerçants de Valençay, c'est aussi l'espoir d'avoir une clientèle plus importante. "C'est un très grand soulagement pour nous. Les deux derniers mois ont été très durs, on n'a jamais connu ça. Moins de touristes, c'est moins de vie commerçante", explique Joël, dont le pain au levain fait le bonheur des habitants de Valençay.

Néanmoins, la prudence reste de mise. "J'espère que ça va faire venir du monde. Mais je n'y crois pas trop. Les gens ont encore peur, il y aura un avant et un après. Et puis on n'aura pas la clientèle étrangère", s'inquiète Marie-Andrée. "Ça va faire du bien aux petits commerces. Mais on sait qu'on n'aura pas autant de monde que d'habitude", conclut Myriam, dans son bar-tabac.