"C'est historique pour la Colombie" : les supporters tous derrière Egan Bernal, futur vainqueur du Tour de France

Il a seulement 22 ans et va remporter le Tour de France. Egan Bernal, le Colombien de l'équipe Ineos, s'est assuré la première place sur le podium à Paris. Un événement pour son pays d'origine mais aussi pour ses habitants, qui sont aussi de grands amateurs de cyclisme.

Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville, France

C'est l'Italien Vincenzo Nibali qui a remporté la 20e étape du Tour de France. Il a été le premier à franchir la ligne d'arrivée à Val Thorens ce samedi, après une étape raccourcie : 59 kilomètres seulement. Pour accueillir les coureurs, beaucoup d'amateurs de vélos, dont certains étaient un peu plus bruyants et colorés que les autres.

Tout un peuple vibre pour Egan Bernal

Drapeaux jaune, bleu et rouge sur le dos, des dizaines de supporters colombiens avaient fait de déplacement pour acclamer leur champion : Egan Bernal, 22 ans, qui va devenir le premier colombien à remporter le Tour de France. "C'est beaucoup beaucoup de bonheur", explique Mauricio. "Ça fait 35 ans que j’attends ça, depuis Luis Herrera et Fabio Parra."

"On est assez fort pour tout gagner et tout conquérir en Europe"

Pour Camillo, juste à côté, c’est vraiment un rêve qui se réalise. "Le vélo ça représente tout ce qu’on est, et tout ce qu’on aime", racontre le jeune homme. "Cette première chance de remporter le Tour, c’est incroyable parce que ça prouve aux Colombiens qu’on est assez fort pour tout gagner et tout conquérir en Europe."

"Moi je suis très fière de lui", confie Jenny, elle aussi colombienne et qui fait ses études en France. "Il représente la Colombie et même toute l'Amérique du Sud." Le nouveau héros de tout un pays en somme, mais aussi de tout un continent.

"Egan Bernal, c’est un jeune qui est noble, une personne très humaine", termine Rafael. "Et en même temps, c’est un coureur qui vient d’une autre planète, il est solide, il est extraordinaire." Rafael en est convaincu, on va revoir Egan Bernal sur les podiums ces prochaines années, et il y aura forcément beaucoup de colombiens pour l’encourager sur le bord des routes.