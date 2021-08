"C'est hyper tendu" : à Rennes, la galère des étudiants pour trouver un logement

Leïla a mis toutes les chances de son côté. Elle a pris un train tôt le matin gare Montparnasse à Paris, et va rester trois jours à Rennes. Il y a trois semaines, elle a appris qu'elle était admise dans un master de droit à Rennes. Elle doit désormais chercher un logement pour la rentrée. Elle a prévu de faire le tour de toutes les agences immobilières de la ville, mais pour l'instant, elle n'essuie que des refus. "La rentrée c'est en septembre, je n'ai aucun logement, je ne sais pas comment faire, je ne connais même pas la ville, je viens de débarquer ! C'est hyper tendu mais bon", soupire-t-elle. L'angoisse se lit sur son visage : à trois semaines de la rentrée, elle commence à s'inquiéter de ne rien trouver.

Pénurie de logements

Aurélie et Vincent sont dans la même situation. Arrivés d'Auxerre avec leur fille, ils ont mis en place toute une organisation : pendant qu'ils font le tour des agences, leur fille reste dans la chambre d'hôtel, rédige des mails, et leur envoie les dossiers de candidature. Au total, ils ont déjà envoyé une cinquantaine de demandes. "Il faut être actif. On n'arrête pas, on se lève à 6h, on cherche et on cherche" : indique Aurélie. "C'est galère, c'est même plus que galère. C'est angoissant. J'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur qu'on soit obligé de prendre n'importe quoi et qu'on n'ait pas le choix", ajoute-t-elle.

"Cette année c'est particulier"

Il suffit de regarder les vitrines ou de pousser la porte des agences pour s'en rendre compte : la pénurie de logements à Rennes est réelle. Margaux Thierry est conseillère location dans une agence du centre-ville. Et depuis la mi-juillet, elle n'a plus de logements étudiants à proposer à la location. "C'est le cas tous les ans à Rennes mais cette année c'est particulier. C'est très galère, on n'a plus du tout de logements à proposer. On n'a pas de rotation au niveau de notre stock locatif. Avec le confinement, on a reçu des préavis d'étudiants très tôt vers avril-mai, et ça s'est reloué très très rapidement", explique-t-elle.

Léonie Carbo, conseillère location dans une agence du quartier Saint Hellier, fait le même constat : alors qu'en juin, elle proposait une quinzaine d'appartements en ligne, il ne lui reste que deux studios étudiants, qui vont partir très vite. "Les locataires qui sont actuellement dans leur logement, y restent, à cause des confinements. On essaye de convaincre les propriétaires de mettre leur logement en location car il y a quand même des appartements vacants sur Rennes. Pour les étudiants qui arrivent c'est compliqué", explique-t-elle.

Les agences conseillent tout de même aux étudiants de poursuivre leurs recherches, et d'envisager une solution de repli à la rentrée comme Airbnb ou les appart'hôtels, en attendant que de nouvelles locations se libèrent.