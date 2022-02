"C'est impardonnable" : près de 150 personnes mobilisées à Châteauroux en soutien aux Ukrainiens

Margaux est particulièrement sensible au sort des Ukrainiens, et à l'exil forcé de certains d'entre eux

L'émotion est palpable sur les visages; des yeux parfois rougis, une larme qui coule sur la joue, et surtout, une forte inquiétude. Près de 150 personnes sont rassemblées solennellement devant le monument aux morts de Châteauroux, en soutien au peuple ukrainien, visé par des attaques russes sur son territoire depuis plusieurs jours. Dans la foule des élus politiques, majoritairement de gauche, des délégués syndicaux, mais aussi des citoyens venus dire leur compassion, et parfois leur indignation.

Une vive émotion

Malgré les près de 2 300 kilomètres qui sépare Châteauroux de la capitale ukrainienne, la situation sur place touche de nombreux Indriens : "Vous savez ce qui me touche moi ? C'est de voir toutes ces femmes et ces enfants réfugiés dans le métro de Kharkiv ou de Kiev, en train de dessiner, qui ont l'air complètement innocents, et à qui on est en train de briser l'innocence justement (...) c'est inexplicable, et impardonnable" estime Jacques, militaire à la retraite.

Ca peut nous arriver demain, parce que derrière l'Ukraine il y a quoi ? - Jacques

Margaux elle aussi est particulièrement sensible à la situation des Ukrainiens, à leur exil forcé pour certains. Il faut dire que la jeune femme a des origines dans cette région de l'Europe : "Je suis d'origine polonaise, donc j'ai peut qu'il [Vladimir Poutine] s'en prenne aussi à la Pologne. C'est son but ultime je pense : envahir un peu tout le monde".

Plusieurs élus et représentants syndicaux ont pris la parole devant la foule © Radio France - Manon Klein

Une guerre aux portes de l'Europe

Le spectre de cette guerre, pas si lointaine finalement, inquiète certains participants au rassemblement, comme Eliane :"On est peut-être la seule génération qui n'a pas connu la guerre, moi j'ai un enfant, des petits-enfants peut-être un jour, et c'est vrai que là on voit que la guerre est à notre porte". D'autres dans le rassemblement craignent une escalade, à l'instar de Jacques : "Ce que je ne voudrais pas c'est que ca nous conduise à des choses irréversibles, l'utilisation de l'arme atomique par exemple (...) ca m'inquiète".

Le conflit qui se déroule à plus de 2 300 kilomètres de là inquiète à Châteauroux © Radio France - Manon Klein

La stratégie des Occidentaux dénoncée par certains

Jacques estime que les pays occidentaux devraient réagir plus fermement : "On est en train de le [Vladimir Poutine] priver de ses sous, mais il s'en moque complètement (...) Je ne comprends pas que l'on ne réagisse pas plus fermement" regrette l'ancien militaire.