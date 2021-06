"C'est important de dire aux enfants qu'ils ont le droit d'aimer autre chose que le foot" estime Lilian Thuram

"Il n'y a pas que le football dans la vie." Voici une phrase que les parents ont parfois dans la bouche, il est plus rare de l'entendre dans celle d'un footballeur ! Et pas n'importe lequel : Lilian Thuram, le champion du monde 1998, n'aime pas que le ballon rond. C'est un aussi un grand amateur de musique classique et c'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui le parrain de l'association Demos, qui permet à des jeunes des quartiers de Marseille de découvrir la musique et d'apprendre à jouer un instrument.

"Quand j'étais en CM2 j'avais la chance d'avoir une professeure qui tous les vendredis mettait de la musique classique. J'adorais ça, mais je n'osais pas le dire, parce que je venais d'une banlieue parisienne. Je me disais que si je disais que j'aimais la musique classique, j'allais être regardé bizarrement." - Lilian Thuram

L'association Demos fourni à ces enfants un instrument de musique et des cours pendant trois ans. Une opportunité et un plongeon dans le monde de la musique qui est ouverture pour des jeunes parfois éloignés de la musique.

"On vous associe à quelque chose de plus grand que vous, parce qu'on vous dit "Vous avez votre place". Et surtout on donne la possibilité aux enfants de jouer dans des endroits magiques."

Dirigés par des professionnels, ces enfants se découvrent parfois une passion, un talent, à tel point que certains finissent même par préférer la musique au ballon rond, ce qui fait sourire le champion du monde. C'est même une fierté, dit-il. Les enfants ont le droit d'aimer autre chose que le football.

"Je suis très heureux d'entendre ça. Parce que cela touche des enfants qui sont dans des quartiers difficiles et je pense que c'est important de dire aux enfants : 'Vous avez le droit d'aimer autre chose que le football'. Il faut arrêter de croire que tous les enfants du monde veulent faire du sport. Il faut simplement leur donner la possibilité de se réaliser dans ce qu'ils aiment."

Ce jeudi soir, les 104 enfants des quartiers de Malpassé à la cité des Lauriers proposent un concert au théâtre Silvain, dans le 7e arrondissement de Marseille, à 19h, avec un chef d'orchestre à la baguette, comme pour les vrais ensembles philharmoniques.

