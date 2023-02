"C'est important d'être choqué" : des lycéens alsaciens en visite à Auschwitz

C'est un voyage qui marque une vie. Mardi et mercredi, à l'initiative de la région Grand Est, plus de 300 lycéens venus de 11 établissements de la région (dont 3 du Bas-Rhin et 2 du Haut-Rhin) ont pu passer une journée dans le sud de la Pologne, à Auschwitz I et Auschwitz-Birkenau. Et visiter ces camps de concentration et d'extermination où plus d'un million cent mille Juifs ont été assassinés par les nazis entre 1940 et 1945.

Au total, 1.300.000 personnes y ont été déportées. Un lieu de mémoire aussi pour la France, puisque 90% des Juifs de France déportés ont été envoyés à Auschwitz.

Le groupe de lycéens lors d'une brève cérémonie à Auschwitz Birkenau © Radio France - Antoine Balandra

A l'arrivée devant le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau justement, sur la rampe de sélection, le ton est immédiatement donné par les guides. "Sur ce site les nazis opèrent la sélection, s'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre, tout le convoi est envoyé immédiatement à la mort. Ces personnes vont rester en vie moins longtemps que nous le temps de notre visite à Birkenau" raconte Mathias Orjekh, coordinateur des voyages d'étude pour le mémorial de la Shoah.

Un camp immense

Sous quelques flocons de neige, dans le froid glacial, les élèves visitent d'abord le camp de quarantaine, et ses conditions de détention atroces. Une chose frappe immédiatement les lycéens de première Abibac du lycée Robert Schuman de Haguenau : l'immensité de cette usine de la mort.

"C'est très grand, super grand. C'est hyper impressionnant de se dire, de s'imaginer ce que les Juifs ont pu vivre ici. C'est choquant, les conditions humaines étaient horribles" disent Lison et Lisa.

L'entrée du camp d'Auschwitz I © Radio France - Antoine Balandra

Les élèves sont aussi rapidement étonnés par l'entêtant silence glacé qui règne dans cet immense camp de 175 hectares. "C'est très perturbant, on a du mal à imaginer ce qu'il s'est vraiment passé" note Julie. "On peut dire que c'est une usine où les gens criaient, les chiens aboyaient, un bruit infernal comme l'a dit Simone Weil. Ce n'était pas le calme d'aujourd'hui" note Teresa Wrona, guide à Auschwitz.

La visite de Birkenau se termine face aux ruines de la chambre à gaz numéro 2 qui a fonctionné jusqu'aux derniers instants, jusqu'au 20 janvier 1945, une semaine avant l'arrivée des Soviétiques. Les jeunes entrent ensuite dans Auschwitz I par le portail portant encore l'inscription "Arbeit macht frei". Un musée a été installé dans les baraques rouges de cette ancienne caserne. A l'intérieur, une maquette de chambre à gaz, des boîtes ayant contenu du Zyklon B, utilisé pour gazer les victimes.

Dans le camp d'Auscwhitz I © Radio France - Antoine Balandra

Mais aussi des pièces entières remplies des objets personnels ayant appartenu aux déportés. Des chaussures, des lunettes, des valises, et une pièce remplie de cheveux. Un moment difficile auquel les élèves avaient été préparés explique Sébastien Schlegel, professeur d'histoire au lycée Robert Schuman. "C'est très compliqué. On a une élève qui a fondu en larmes. Ces objets rappellent les victimes. On avait prévenu les élèves, mais quand on le voit, c'est difficile" dit-il.

"Je sais que c'est très dur, mais il faut le montrer. Chaque objet appartenait à quelqu'un. Souvent on dit un million de victimes. C'est une statistique. Mais chaque objet appartenait vraiment à quelqu'un" explique Teresa Wrona.

Les valises des Juifs déportés et assassinés © Radio France - Antoine Balandra

Elle se dit en tout cas heureuse que les jeunes soient nombreux à visiter Auschwitz. "Chaque année, 60% des visiteurs sont des jeunes. Des collégiens et des lycéens. C'est positif. Car vous savez l'histoire se répète. Il faut toujours en parler, sensibiliser les gens au sort des autres. C'est une bonne leçon pour comprendre où mène l'intolérance et la haine" dit-elle.

"Ce qui marque, c'est que ce site est gigantesque. Ce qui marque, c'est de se dire que l'on est capable de créer ce genre d'endroit. La folie humaine en fait... Et puis se dire que l'on est à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine. Se rendre compte que ce sont des choses passées mais au final très présentes dans la tête des Hommes" ajoute Sébastien Schlegel, le professeur d'histoire.

Transmettre la mémoire

Faire vivre ces victimes. Leur redonner une mémoire. C'est désormais la mission des élèves qui sont ressortis marqués par cette visite.

"Je vais garder un souvenir immense. Et il faut toujours repenser à ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes bêtises dans notre monde d'aujourd'hui qui est fragile. Il faut faire attention à ce que l'on fait" raconte Nathan, élève de première. "C'est sûr que l'on est tourmentés après, cela nous a remué. Mais c'est ce qui s'est passé. Il faut le savoir, il faut savoir l'encaisser, car ils l'encaissaient en vrai. Il faut s'en souvenir, le garder dans la mémoire collective pour ne pas que cela se reproduise car l'histoire est un peu tragique. C'est important que cela nous choque" explique de son côté Gabin. "C'est une espèce d'erreur de l'humanité qu'il ne faut plus connaître, qu'il ne faut plus commettre" ajoute Timon.

Dans l'immensité froide du camp d'Auschwitz-Birkenau © Radio France - Antoine Balandra

En rentrant en France, ces élèves de Haguenau devraient monter une exposition dédiée notamment à la mémoire des Juifs de la ville déportés pendant la guerre.

En 16 ans, le partenariat entre la région Grand Est, les rectorats et le Mémorial de la Shoah a en tout cas permis à 2600 élèves de la région de faire le voyage à Auschwitz. "C'est notre devoir de mémoire. Quand on voit 1,1 millions de morts, dont 90% de Juifs, on ne peut que continuer ce devoir de mémoire, c'est une obligation pour la région" explique Christelle Lehry, conseillère régionale. D'autres lycéens, sélectionnés en fonction de projets pédagogiques, devraient donc à nouveau partir pour le sud de la Pologne l'an prochain.