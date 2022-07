"C'est important que les gens se retrouvent" : un 14 juillet solidaire à Ribérac en Dordogne après les orages

La cérémonie du 14 juillet à Ribérac et son petit défilé avaient un goût spécial cette année. Le maire, Nicolas Platon, l'avait placée sous le signe de la solidarité avec les pompiers qui ont travaillé sans relâche au soir de l'orage de grèle, le 20 juin dernier, jusqu'à aujourd'hui où 14 hectares de toitures ont été bâchées. Solidarité entre habitants du Ribéracois où 55 communes ont été touchées. Les pompiers n'ont pas défilé mais ils étaient présents devant le monument au mort.

Casques miroitant sous un soleil de plomb, ils sont six de la caserne de Ribérac, immobiles. Le public cherche l'ombre sous quelques arbres et il y a Sandrine qui s'est porté volontaire auprès des sinistrés. Volontaire encore aujourd'hui, pour la rencontre solidaire organisée un peu plus tard dans le parc de la mairie : "J'ai des soeurs qui ont été gravement touchées sur Vanxains, donner ce qu'on peut, c'est important". C'est important aussi de se retrouver, dit l'adjudant-chef Albert Richard de la caserne des pompiers de Ribérac : "C'est tout à fait important que les gens se retrouvent un peu, il faut remonter le moral des troupes".

"Vu les chaleurs qu'ils annoncent, on espère que ça reste tranquille"

Dans le Ribéracois personne n'est vraiment apaisé, l'inquiétude est importante. On craint de nouveaux orages, des bâches qui s'envolent, l'eau qui s'infiltre a nouveau : "Les gens sont inquiets, c'est la première chose qu'ils disent et qu'ils pensent, en espérant vu les chaleurs qu'ils annoncent, on espère qu'il n'y ait pas une rechute. Ce serait compliqué parce que la saison des feux de forêt est là, on voit ce qui se passe chez nos voisins d'à côté, ce serait compliqué pour nous aussi. On espère que ça reste tranquille".

Il y a eu 2 000 interventions de secours et 800 pompiers dont 600 de Dordogne, les autres venus de onze départements suite aux orages de grêle dans le Ribéracois.