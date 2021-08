"C'est inacceptable" : les familles de résidents d'Ehpad dans l'Indre en colère face au pass sanitaire

La décision du Conseil constitutionnel de valider le pass sanitaire à l'entrée des Ehpad provoque une intense colère. Les familles devront être vaccinées ou présenter un test négatif pour rendre visite aux résidents. La mesure devrait logiquement entrer en vigueur à partir du lundi 9 août. "Tout ça est bouleversant et révoltant. On met les personnes âgées à nouveau en prison, privées des leurs", dénonce Claudette Brialix, présidente de l'association Bien Vieillir Ensemble 36 et présidente de la fédération nationale des associations des personnes âgées et de leurs familles.

ÉCOUTEZ - "On va créer un sanctuaire de mourants dans les Ehpad", dénonce Claudette Brialix Copier

Inquiétude autour des conséquences sur la santé des résidents

Depuis le début de cette crise sanitaire, les protocoles ont été souvent très stricts pour les résidents dans les Ehpad. Pendant de nombreux mois, ils ont été tenus totalement à l'écart de leurs familles. Une mesure prise pour les protéger du Covid mais la situation a changé. "Plus de 90% des personnes âgées sont vaccinées dans les Ehpad. Elles sont bien protégées, je ne vois pas pourquoi on les empêcherait à nouveau de voir leurs familles", déplore Claudette Brialix.

On s'enlise profondément, on est en train de tout casser à nouveau

La présidente de Bien Vieillir Ensemble 36 s'inquiète des conséquences sur le bien-être des personnes âgées dans les maisons de retraite. "Ce sont des gens qui ne voient plus les leurs, qui n'ont plus de stimulation, qui n'ont plus de soutien affectif. Ils n'ont plus envie de manger, ils ne font plus l'effort de marcher quand ils le peuvent encore. Et finalement, certains se laissent aller au point de disparaître", alerte Claudette Brialix. "On n'a pas fini de vivre avec le virus. On va couper le lien générationnel ? On va empêcher les personnes âgées à transmettre ce qu'elles ont encore à transmettre ? C'est inacceptable", conclut-elle.