"C'est inapplicable" : en Mayenne, les boîtes de nuit refusent d'ouvrir à cause du protocole sanitaire

Les discothèques ont enfin le droit de rouvrir leurs portes depuis vendredi 9 juillet. Mais en Mayenne, comme dans les trois quarts du pays, six boîtes n'ouvrent pas. En cause : le protocole sanitaire que leurs gérants jugent impossible à mettre en oeuvre.

Pour entrer en boîte, il faut se munir d'un pass sanitaire, qui comprend les deux doses de vaccin ou un test PCR ou antigénique négatif effectué dans les dernières 48 heures. "Les jeunes vont peut-être la première soirée aller faire un test pour avoir le pass sanitaire et pouvoir entrer. Mais est-ce qu'on peut envisager raisonnablement que tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, la jeunesse aille faire un PCR pour venir en club ?", s'interroge Alain Fournier, partenaire de la boîte The Vibes à Changé.

à lire aussi En Mayenne, une seule boîte de nuit ouvre ce vendredi 9 juillet

Maxence Cyprès, gérante du Donjon à Laval, est du même avis. "Ouvrir en juillet, c'est beaucoup trop tôt parce que je pense que personne n'a ses deux doses de vaccin", explique-t-elle.

"On ne peut pas gérer"

Jean Ternois, patron de La Chamade, à Entrammes, s'inquiète aussi des problèmes de sécurité qu'entraîne la présentation du pass sanitaire. "Quand un groupe va arriver, sur un groupe de cinq ou six personnes, il va y en avoir deux qui ont le pass et quatre qui ne l'ont pas. Les deux rentrent dans la boîte et les quatre restent sur le parking. On va donc avoir 300, 400 personnes sur le parking. Ils vont passer la nuit sur le parking ? Non, on ne peut pas gérer."

Une crainte partagée par Maxence Cyprès. "Je pense qu'à l'extérieur, ça va être trop compliqué à gérer. C'est inapplicable. J'ai peur qu'on ait des problèmes et qu'on risque une fermeture administrative. Ça veut dire que je n'aurai pas d'aide, donc je n'ai pas envie de prendre ce risque."

Alors les patrons de boîtes misent sur une réouverture en octobre. "Je préfère attendre que tout soit bien, assure Maxence Cyprès. Peut-être que d'ici là, il n'y aura plus le pass sanitaire et tout le monde pourra rentrer."

En fonction, bien sûr de l'évolution de l'épidémie et de ses variants.