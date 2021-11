"C'est incompréhensible" : un hébergement temporaire pour seniors ferme ses portes cet hiver dans l'Indre

La colère est palpable à l'Abbaye de La Prée, sur la commune de Ségry. Cet hébergement temporaire accueille des personnes âgées de plus de 60 ans. Mais depuis le 1er novembre, les portes sont fermées, les résidents doivent trouver d'autres solutions. Les bénévoles et les familles ne comprennent pas.

Des locaux spacieux, seulement 18 personnes âgées nourries et logées et de grands espaces verts. L'Abbaye de La Prée accueille un hébergement temporaire géré par l'association des Petits frères des pauvres. Il fonctionne toute l'année sur la commune de Ségry, près d'Issoudun (Indre). Mais à la mi-octobre, bénévoles et familles ont appris une mauvaise nouvelle : le site ne sera pas ouvert cet hiver.

Une décision qui ne passe pas pour Marie-Hélène. Sa mère a l'habitude de passer quelques semaines à La Prée chaque hiver. À 99 ans, elle en sera privée pour la première fois depuis une dizaine d'années. "Passer tout un hiver seul, c'est compliqué et ça n'a rien à voir avec l'ambiance chaleureuse de cet hébergement temporaire", souligne Marie-Hélène. "C'est une grande famille et c'est ça qui plaisait beaucoup à maman et aux autres résidents. Ce côté familial, on en a toujours besoin et encore plus quand on vieillit", ajoute-t-elle.

Leurs proches n'auront pas ce cocon protecteur que La Prée offrait

L'incompréhension des familles et des résidents

Des solutions de recours ont été proposées aux résidents. Certains peuvent rejoindre un Ehpad de Nouan-le-Fuzelier, à 85 kilomètres au nord de Ségry. Dans cette maison de retraite, Les Petits frères des pauvres gèrent un hébergement temporaire. Mais c'est loin d'être idéal, selon plusieurs familles. "C'est plus compliqué et plus perturbant. Il n'y a pas la même souplesse. Les personnes sont âgées et elles sont déboussolées à cause de ce changement", déplore Agnès Bracq, bénévole à l'abbaye, elle aussi prévenue au dernier moment.

La direction nationale de l'association explique qu'il n'y a pas assez de résidents pour maintenir l'hébergement temporaire à La Prée. Elle avance aussi de possibles problèmes de sécurité. "Maman a fait un AVC, elle avait tous les signaux et le personnel a immédiatement réagi. Ils ont tout de suite appelé les urgences et elle n'a aucune séquelle. Maman me dit souvent qu'elle est encore en vie grâce à La Prée", répond Marie-Hélène.

Les bénévoles ne vont pas en rester là. Ils souhaitent mobiliser les élus pour faire rouvrir l'hébergement termporaire à Ségry.